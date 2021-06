Benvenuta stagione 2021/2022! Il primo tassello che l’Oleggio Magic Basket è lieta di annunciare arriva

dalla panchina: Filippo Pastorello è ufficialmente il capo allenatore della serie B. Arrivato alla corte

degli Squali nella stagione 2018/2019, Filippo ha iniziato il suo percorso da terzo allenatore e poi da

vice con l’obiettivo, grazie alla formazione di Franco Passera, di raggiungere il ruolo di capo allenatore

a partire proprio da questa stagione. Gli eventi però hanno portato il tecnico lombardo, classe 1988, a

frequentare la “primina”, guidando di fatto la squadra fin dall’inizio del campionato e il risultato è stato

ottimo: sempre con la presenza costante di Passera, il raggiungimento della salvezza diretta in un anno

particolare condito di più ostacoli del solito e con una formazione che ha subito più evoluzioni ma ha

sempre fatto valere la forza del gruppo.

Le parole del presidente Mauro Giani: «La 2020/2021 doveva essere una stagione di formazione per

Filippo, a fianco di coach Franco Passera, che gli avrebbe al termine consegnato la squadra da capo

allenatore; gli eventi hanno voluto invece che affrontasse il tutto subito e Filippo è cresciuto molto,

sempre grazie alla presenza di Franco ma di fatto in panchina c’era lui. Per questo, – dice – dopo un

anno così non abbiamo avuto alcun dubbio e siamo felici che sia il nostro head coach. Come società e io

personalmente credo molto in lui, sposa perfettamente il nostro progetto a partire dal “Work to B”.

Filippo è un ragazzo che merita, ha tutte le caratteristiche per fare bene e a livello tecnico ha forti

potenzialità ancora di crescita, saremo al suo fianco per le scelte che farà, come lo siamo stati nella

stagione appena passata».

Le parole del coach: «Per me è un piacere e allo stesso tempo un onore essere stato riconfermato, sono

grato a tutti, a chi ha avuto fiducia in me a partire dal presidente Mauro Giani, dal Gm Daniele

Biganzoli, a Franco Passera che con la sua esperienza e carisma è stato fondamentale per me in questa

stagione e spero di poter continuare a imparare da lui anche quest’anno, – dice – siamo solo all’inizio,

siamo al lavoro per creare la squadra ma non vedo l’ora di cominciare. Speriamo in una stagione

ancora entusiasmante e che sia con i nostri tifosi, sarebbe un bel segnale di ritorno alla normalità: lo

sport è bello perché regala emozioni bellissime, quest’anno sono state tante ma le abbiamo regalate

solo a noi, siamo desiderosi di condividerle ancora con le persone che ci vogliono bene».

Ufficio Stampa Mamy OMB