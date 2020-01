L’Oleggio Magic Basket comunica che dalla giornata di oggi, giovedì 9 gennaio, Leonardo Pelliciari non

è più un giocatore biancorosso.

La società, recepite le richieste dell’ala piccola classe 2001, che ha espresso la volontà di intraprendere

altri percorsi, ha deciso di accoglierne la richiesta di rescissione. All’atleta un ringraziamento per il

lavoro svolto in questi mesi e un augurio per il prosieguo di carriera.



Ufficio Stampa Mamy OMB