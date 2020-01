SERIE B UFFICIALE – Oleggio Magic Basket, rescissione con Paolo Remonti

L’Oleggio Magic Basket comunica che a partire da oggi, mercoledì 22 gennaio, Paolo Remonti non

ricopre più la carica di head coach della prima squadra. Dopo oltre dieci anni si dividono così le strade

della società e di una persona che, arrivata in qualità di giocatore, ha poi contribuito con

professionalità e passione, partendo dal minibasket fino alla prima squadra, a far crescere l’intero

ambiente biancorosso.

Le parole del presidente Mauro Giani: «Per questo saluto a Paolo non esistono le classiche frasi di

circostanza. Una situazione che vivo come se avessi due personalità differenti e contrapposte: quella di

presidente, che per una scelta valutata e condivisa da tutta la dirigenza cerca di agire per il

raggiungimento degli obiettivi societari e quella della persona Mauro Giani che deve salutare un amico

con cui ha condiviso tanti momenti della sua vita “sportiva”. Rimane grande stima nei suoi confronti e

con il cuore davvero gli auguro le migliori fortune per quella che sarà la sua strada futura».

