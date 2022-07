SERIE B UFFICIALE – Oleggio, Mattia Temporali ancora squalo

Giovanissimo sì, ma ormai la corte degli Squali la conosce bene. L’Oleggio Magic Basket continua a puntare sul talento e sulla freschezza di Mattia Temporali, play guardia classe 2005 (188 cm e 79 kg), che per la seconda stagione consecutiva indosserà la maglia della prima squadra (a questi si aggiungano anche i due anni precedenti nelle squadre del settore giovanile in collaborazione con Cbc BasketSchool).

Una scommessa che la società è ben felice di poter fare per le sue caratteristiche: play/guardia atipico aggressivo in difesa e capace di mettere in ritmo i compagni prendendosi anche le sue responsabilità.

Mattia nei primissimi giorni di raduno sarà un assente giustificato: lo Squalo sta trascorrendo un mese in Florida per prendere parte al Summer Camp di basket dell’Img Academy con l’obiettivo di migliorare.

“Siamo contenti di poter continuare a lavorare con Mattia, nel quale crediamo molto per le sue doti tecniche e anche per la sua dedizione e il suo attaccamento alla maglia. Lo abbiamo inserito nel roster della prima squadra già lo scorso anno, – dice il Gm Daniele Biganzoli – il suo è un percorso a lungo termine nell’ottica di renderlo protagonista assoluto nei prossimi anni. Non giovane, giovanissimo, ma siamo certi che saprà ritagliarsi un suo spazio per dare un contributo importante ai compagni”.

Lo Squalo: “Sono contento di proseguire il percorso con Oleggio, l’anno scorso è stato fondamentale come inizio ad approcciarsi al “mondo seniors”, continuerò a impegnarmi al massimo e dare tutto il sostegno alla squadra, Forza Squali”.

UFF. STAMPA OMB