SERIE B UFFICIALE – Oleggio ricomincia da Giacomelli

By

Si parte. A inaugurare il roster 2022/2023 dell’Oleggio Magic Basket è Olivier Giacomelli! In virtù del contratto in essere l’ala piccola classe 1995 (198 cm e 98 kg) inizierà così la sua quarta stagione alla corte biancorossa, tre intere e poi si contano il suo arrivo prezioso nel mercato invernale 18/19 e il suo ritorno a metà stagione passata 21/22. Uno Squalo vero, capace di fare la differenza da entrambe le parti del campo per le sue doti tecniche e fisiche.

Solido, eclettico, intenso, versatile, il giocatore perfetto per iniziare la composizione del gruppo che prenderà parte al campionato di serie B per la nona stagione consecutiva.

“Siamo felicissimi della permanenza di Olli, dal momento che rappresenta un giocatore fondamentale sotto tanti punti di vista, – commenta coach Gianni Nava – nostro 3 titolare, ma super versatile ed eclettico e quindi capace di giocare da guardia, da esterno, ha punti nelle mani, prende rimbalzi, ha grande fisicità. Per il nostro tipo di gioco è il giocatore perfetto. Contiamo molto su Olli sia in campo dal punto di vista sportivo, ma anche all’interno dello spogliatoio, con il suo carattere e la sua personalità saprà infondere agli altri cosa significa essere uno Squalo!”.

Lo Squalo: “Come ho detto quando sono tornato sono molto contento di esserci e continuare la strada insieme a Oleggio. Non sarà una stagione facile, perché tante formazioni stanno allestendo super corazzate, ma sono convinto che lavorando in modo adeguato e duramente come al solito sapremo toglierci grandi soddisfazioni”.

Elena Mittino

Responsabile Ufficio Stampa