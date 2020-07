SERIE B UFFICIALE – Oleggio rinnova con Olivier Giacomelli

Dopo il bis pronto il tris. L’Oleggio Magic Basket con grande soddisfazione annuncia la riconferma di Olivier Giacomelli. L’ala classe 1995, arrivato alla corte biancorossa nell’inverno 2018, ha dimostrato subito di essere Squalo mostrando diverse qualità tecniche e umane. I numeri parlano chiaro, per lui nell’ultima stagione 11.7 punti di media a partita e 7 rimbalzi. Al momento per Olly è “record” di permanenza: nel corso della sua carriera non si era mai fermato così a lungo in un club.

Le parole di coach Franco Passera: «Sono molto contento che Olly abbia scelto di continuare il suo percorso con noi, è un giocatore che personalmente mi piace tantissimo, un anno e mezzo fa ero stato io a segnalarlo proprio per tutte le qualità che lo contraddistinguono. Sarà un anno importante per lui, lavoreremo insieme per cambiare e consolidare il suo ruolo, fondamentale per la sua crescita».

Le parole del neo Squalo: «Quando con tutto il gruppo ci siamo rivisti in palestra dopo il lungo periodo di stop avevo comunicato alla dirigenza che Oleggio aveva la priorità nei miei progetti, qua sto bene, sotto tutti i punti di vista e con Franco Passera nell’ultimo mese e mezzo mi sono trovato molto bene. Mi ritengo fortunato perché in una situazione così non è facile trovare una società che sia davvero interessata a te e in questo caso l’interesse è reciproco e ne sono felice. Non vedo l’ora di ricominciare».

FONTE: Ufficio Stampa Mamy OMB