SERIE B UFFICIALE – Olginate conferma Tagliabue

Olginate dopo la definizione dello staff tecnico inizia a costruire il proprio roster per la nuova stagione e non poteva che farlo con la conferma del suo capitano MARCO TAGLIABUE

Marco per la quinta stagione consecutiva vestira’ ancora la maglia biancoblu e sara’ l’uomo in piu’ nel nuovo roster di Coach Contigiani. Il talento di Tagliabue garantira’ qualita’, esperienza e sapra’ trasmettere la cultura dell’attaccamento alla maglia a tutti i nuovi compagni da vero leader in campo.

Ecco il commento del giocatore: “Dopo il blocco dei campionati e della tegola COVID credevo che questi eventi potessero danneggiare in modo irreparabile i programmi della societa’ e di tutto l’ambiente sportivo. Ma e’ evidente che l’impegno, la passione e soprattutto il cuore della famiglia NPO abbiano saputo prevalere e vincere anche contro un avversario come la pandemia.

Quando ho ricevuto la telefonata del DS Ripamonti la mia gioia e’ stata incontenibile. L’idea di ricominciare a Settembre o ad Ottobre mi elettrizza, non vedo l’ora di riabbracciare la mia famiglia ed insieme fare qualcosa di importanti per i colori NPO”

Il DS Ripamonti sottolinea: “Insieme a Marco abbiamo vissuto pagine sporitve molto importanti, ma soprattutto abbiamo costruito un legame autentico tra Lui ed NPO. Sono certo che ci dedichera’ il suo massimo impegno dettato dalle forti motivazioni che ha ed il nostro pubblico potra’ godersi ancora il @Taglia9 che tutti desideriamo perche’ lui sara’ la spina dorsale della nuova squadra”

Bentornato Capitano

Uff.Stampa NP Olginate