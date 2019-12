SERIE B UFFICIALE – Olginate esonera coach Meneguzzo

La societa’ Nuova Pallacanestro Olginate comunica di aver sollevato Massimo Meneguzzo dall’incarico di allenatore della Prima squadra. A Meneguzzo vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto sin dal primo giorno con impegno, serieta’. Il Presidente NPO, Fausto Chiappa, aggiunge: “Ringrazio Coach Meneguzzo per l’apporto che ci ha offerto in questi 18 mesi di collaborazione ed in particolare per aver raggiunto la salvezza nella stagione 2018/19. La pausa natalizia ci permettera’ di avere qualche giorno a disposizione per annunciare a chi verra’ affidata la squadra ed al 27 dicembre, alla ripresa degli allenamenti i nostri ragazzi avranno il nuovo allenatore che li accompagnera’ per le prossime 16 partite”

Uff stampa NPO Olginate