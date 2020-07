SERIE B UFFICIALE – Olginate ingaggia Giovanni Lenti

NPO prosegue nella costruzione del proprio roster con l’inserimento di un’altra pedina pesante, mettendo sotto contratto il Centro toscano Giovanni Lenti, classe ’96 ma gia’ protagonista in Serie B con Firenze, Sangiorgese e Desio.

GIOVANNI LENTI – Nato a Pisa il 15/01/1996 – Cm 200 – Centro

Giovanni Lenti Nato a Pisa nel 1996, Viene connotato come un giocatore energico, intenso, grintoso e solido, sia per quanto riguarda la difesa che per l’attacco

Ha fatto il suo battesimo del parquet quando aveva solo 6 anni, a Livorno, città dove ha vissuto, indossando la maglia della Libertas Liburnia Basket. Le sue doti si mettono in luce in particolare durante le finali nazionali Under 15, tanto che nell’estate 2012 insieme alla nazionale italiana ottiene un quarto posto agli Europei Under 16 disputati in Lituania. Dopodiché nell’agosto 2013 approda a Bologna disputando il Campionato Under 19 DNG entrando anche a far parte del roster della prima squadra della Fortitudo in Serie B, L’anno seguente viene impiegato con più frequenza da coach Boniciolli e la Fortitudo viene promossa in A2. L’anno successivo nel 2015, si trasferisce per un breve periodo in Piemonte, per giocare con la Oleggio Magic Basket. A novembre ritorna in Toscana, ingaggiato dalla Fiorentina Basket Scandicci e, come Under 20, a disposizione anche per una chiamata in nazionale.

. La stagione agonistica migliore è stata, “professionisticamente” parlando, quella 2016-2017, in cui si è affermato nel Campionato di Serie B a soli 20 anni, facendo un ottimo percorso con i colori della Gessi Valsesia con 9 punti e 9 rimbalzi in 24 minuti in campo a partita. L’anno successivo e’ arrivato il trasferimento alla Sangiorgese in Serie B con uno score di 10 punti e 9 rimbalzi in 23 minuti di gioco a partita. Nel 2018-19 gioca a Desio dove diventa subito il perno della squdra e chiude il campionato con 28 minuti, 14 punti e 10 rimbalzi a partita prima di infortunarsi al ginocchio. Nell’ultima stagione quando era pronto a tornare in campo con il Basket Lecco e’ giunta la sospensione del campionato.

Giovanni commento cosi’ il suo nuovo accordo: “Ho scelto Olginate perché, dopo un anno di inattività per l’infortunio al ginocchio e il covid, mi è sembrato il posto perfetto per ripartire. La società e’ sana e colma di entusiasmo, i giocatori che sono stati ingaggiati o confermati sono nomi importanti per la categoria che mi hanno fatto capire che la società non ha intenzione di fare un campionato di sopravvivenza e questo mi stimola molto. Ho parlato anche con coach Contigiani al telefono, mi ha spiegato quale è la sua idea di pallacanestro e mi è piaciuta davvero tanto. Ci sono tutti i presupposti per fare un campionato di ottimo livello. Ho visto qualche foto del palazzetto di Olginate pieno durante le finali per salire in B di qualche anno fa, ecco mi piacerebbe che quest anno si possa rivedere il palazzetto gremito di persone. ”

–

Uff stampa NPO Olginate