SERIE B UFFICIALE – Olginate ingaggia Tremolada e Nasini

I primi due innesti per la nuova stagione arrivano dal prosperoso vivaio canturino dove sono cresciuti cestisticamente. Pietro Nasini e Michele Tremolada due giovani di grande qualita’ gia’ pronti per calcare i parquet della serie cadetta e alle spalle esperienze in

campionati senior.

Pietro Nasini – Nato a Milano il 30/01/2000 – Cm 195 – Kg 90 – Play

I primi passi li muove nel minibasket di Varedo (MB) per poi trasferirsi a Cantu’ a 13 anni vestendo la maglia del Progetto Giovani Cantu’ partecipando a tutti i campionati nazionali di categoria. A 15 anni e’ stato inserito tra i prospetti del giro delle Nazionali partecipando al torneo dell’Amicizia con Under 15 mentre con Under 16 e 18 ha partecipato a vari raduni della Nazionale e al torneo di Caorle.

A soli 18 anni l’esordio in C Gold con Cantu’ dove ha militato fino alla stagione scorsa mettendosi in luce con buoni minutaggi e score statistici.

Pietro, giocatore molto volenteroso e determinato commenta: “Ho accettato la proposta di Olginate quasi ad occhi chiusi perche’ aspettavo l’opportunita’ di giocare in questo nel campionato di Serie B e in piu’ in una societa’ relativamente vicina a casa; Olginate e’ la situazione perfetta. Le mie aspettative per la prossima stagione sono molto alte e mi auguro si possano raggiungere tutti gli obiettivi che saranno prefissati”

Il DS Fabio Ripamonti soddisfatto commenta:

“Nasini, siamo sicuri di esserci assicurati le prestazioni di uno dei migliori talenti del territorio. A Pietro non manca la voglia e determinazione e queste caratteristiche saranno preziose risorse per il team che stiamo costruendo”

Benvenuti in NPO Pietro

MICHELE TREMOLADA – Canturino, campione d’Italia Under 20 – esordio in A2 a 19 anni ha scelto Olginate

Nato a Monza il 20/08/1999 – Cm 193 – Kg 88 – Guardia

Guardia tecnica di elevato potenziale cresciuto nel vivavio di Cantu’ – Progetto Giovani Cantu’ – con cui ha disputato i campionati Nazionali dall’Under 15 fino all’Under 20 raggiungendo per due volte le finali Nazionali vincendo lo Scudetto Italiano Under 20 nello stesso anno in cui esordi’ in serie C con Cantu’.

Nella stagione 2018-19 arriva la chiamata in A2 a Forli con l’esordio tra i professionisti a soli 19 anni dove ha collezzionato 10 presenze prima di fermarsi per un infortunio alla caviglia.

Lo scorso anno ha giocato 11 partite con la Sutor Montegranaro (Serie B) collezzionando 10 minuti e 5,5 punti di media per poi trasferirsi a Teramo dispuntando, prima dell’interruzione del campionato, altre 4 presenze con 20 minuti e 3,8 punti a partita.

“Ho scelto Olginate, commenta Michele, per il loro progetto, la loro determinazione e voglia di fare bene e raggiungere risultati importanti per la societa’ ed il Coach con cui mi sono confrontato. Inoltre, ho ricevuto referenze molto positive da altri giocatori che sono passati da li e si sono trovati molto bene in campo e fuori e pertanto penso che sia l’ambiente giusto per continuare a crescere sia dal punto di vista umanao e sia come giocatore”

Il DS Fabio Ripamonti soddisfatto commenta:

“con Michele le nostre strade si intrecciano con due anni di ritardo. Il suo talento, nonostante la giovane eta’, e’ gia’ di gran livello. Deve poter trovare la massima espressione all’interno dei meccanismi di squadra. Faremo di tutto per far si che questo avvenga ad Olginate”

Uff.Stampa NP Olginate