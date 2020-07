SERIE B UFFICIALE – Olginate non si ferma più, ecco Giacomo Bloise

E’ Giacomo Bloise il nuovo Playmaker dell’ambiziosa NPO MISSOLTINO.IT Jack a 30 anni ha alle spalle 15 anni da professionista con importanti esperienze in Serie A con Cantù dove ha anche debuttato in Eurocup e con Biella dove ha vinto una Coppa Italia.

Giacomo Bloise Nato a Erba (Como) il 21/02/1990 – cm 179 – 76 Kg – Play

Giacomo Bloise, playmaker classe ’90 cresciuto nel settore giovanile della Pallacanestro Cantù. Proviene dall’esperienza di Lecco (13,1 punti, 3,9 assist e 2,9 rimbalzi in 33 minuti di gioco a partita), Bloise ha alle spalle sei campionati di serie B e due di DNA, oltre a 9 presenze in serie A con Cantù. La sua carriera tra i senior inizia nel 2010-2011 con Omegna in Dna, dove totalizza 8’ di media in 17 presenze. L’anno successivo passa a Fossombrone in serie B: 13,3 punti in 28’ di impiego medio. Nel 2012-2013 è sempre in B a Montecatini, dove segna 12,1 punti durante la regular season e si qualifica al primo turno playoff. Poi un’altra avventura in Dna, a Biella: segna 5,7 punti e gioca 20’ di media in stagione regolare qualificandosi ai playoff. Nel 2015-2016 approda nella BB14 Bergamo (Serie B) dove arriva in finale in gara 5 con Udine 8,3 punti a partita L’anno successivo Bloise passa a Firenze, dove torna a segnare in doppia cifra (12 punti di media) e gioca nuovamente i playoff (6 punti di media). Nel 2017-2018 indossa la casacca della Robur Varese, di serie B, aumentando il suo score: 17,7 punti durante la regular season e 14,5 durante i playout. Nel 2018-19 e’ protagonista con la maglia di San Vendemiano (TV) con 13,5 punti, 4,5 assist, 3,8 rimbalzi in 32 minuti di media a partita.

Jack si presenta cosi’ al proprio pubblico: “A tre anni mi divertivo a palleggiare col pallone mentre mio papa’ allenava e praticamente sono cresciuto con la palla a spicchi in mano e a 15 anni ho deciso di tradformare la mia passione anche nel mio lavoro. Sono cresciuto a Cantu’ a cui saro’ sempre riconoscente per avermi fatto conoscere la grande platea del basket e con cui ho esordito in Serie A ed in Eurocup avendo la possibilita’ di giocare al fianco di giocatori ex NBA. Ma la piu’ grande soddisfazione e’ stata la vittoria della Coppa Italia con Biella. In queste settimane ho ricevuto diverse proposte ma alla fine ho scelto Olginate per la Sua progettualita’ e la voglia di consolidarsi tra le societa’ importanti della Serie B e questo progetto si addice al mio carattere ambizioso di giocatore. Ho sempre giocato in squadre che hanno lottato per i Play Off e mi piacerebbe offrire il mio contributo ad Olginate per raggiungerlo per la sua prima volta. Sara’ un piacere giocare al fianco ad un giocatore cosi’ importante come Andrea Negri e magari riusciremo ad essere una outsider del prossimo campionato”

Benvenuto Jack

–

Uff stampa NPO Olginate