SERIE B UFFICIALE – Olimpia Basket Matera completa il roster con Jacopo Ragusa

Jacopo Ragusa è il quinto colpo di marcato dell’Olimpia Basket Matera. La giovane ala/centro rappresenta il tassello conclusivo del roster a disposizione di coach Agostino Origlio, che si va ad aggiungere ai confermati Battaglia, Buono, Antrops e Panzini, e ai nuovi acquisti Gaetano, Ciribeni, Brunetti e Hassan, e va a chiudere il mercato della società biancazzurra in vista del prossimo campionato nazionale di serie B.

Nato a Crispiano (Ta) il 5 giugno 2000, Ragusa è un lungo di 205 cm, dotato di un’ottima fisicità e una solida presenza sotto canestro. Nonostante la giovanissima età, vanta già esperienze importanti, dal Lido Basket di Roma, dove ha giocato le finali nazionali under 18 Eccellenza, all’Eurobasket Roma, per poi trasferirsi lo scorso anno a Montegranaro, dove ha disputato il girone C della serie B. Ed ora, raggiunto l’accordo con la società biancazzurra, Ragusa è pronto a continuare il suo percorso di crescita e dare un importante contributo al roster di coach Origlio. “E’ accaduto tutto in pochi giorni, l’interesse è stato subito reciproco e con l’Olimpia ci siamo piaciuti immediatamente – racconta Ragusa -. Sono contento dell’apprezzamento nei miei confronti di una società storica e ricca di grandi tradizioni come l’Olimpia, che tra l’altro mi consente di avvicinarmi a casa. Sono carico e felice, tant’è che mi alleno quotidianamente per arrivare pronto all’inizio di questa avventura”.

Che stagione sarà per Ragusa e per l’Olimpia? “Sicuramente una stagione di grandi prospettive. Ho parlato col coach e le sue idee mi hanno affascinato. Per quanto mi riguarda – conclude il centro pugliese -, cercherò di migliorarmi giorno dopo giorno: sono contento di trovare come compagni di squadra tanti giocatori di esperienza e spessore, da cui potrò apprendere tanto e strappare nozioni e utili consigli per la mia crescita. E naturalmente in campo vogliamo essere protagonisti e vincere”.

–

Uff stampa Olimpia Matera