SERIE B UFFICIALE – Olimpo Basket Alba saluta Gianluca Giorgi

L’Olimpo Basket saluta e ringrazia Gianluca Giorgi dopo una stagione che non si è conclusa come si sarebbe sognato, ma che ha comunque regalato grandi soddisfazioni fino allo stop forzato!

Era arrivato qui con una missione, quella di disputare i playoffs in maglia biancorossa, quei playoffs che erano praticamente già stati conquistati con largo anticipo rispetto alla chiusura della regular season. Dunque l’obiettivo si può considerare raggiunto, anche senza purtroppo l’ebrezza e la gioia di vivere davvero quegli incontri tanto attesi, in un Pala 958 che sarebbe sicuramente stato gremito e incandescente.

Ad ogni modo i mesi in terra langarola sono stati importanti per Gianluca Giorgi con 204 punti segnati in 22 partite e 6 rimbalzi di media. Le sue prestazioni sono state impreziosite da spettacolari giocate sopra il ferro, ma anche tanta energia e voglia di combattere sotto le plance.

Il saluto di Gianluca Giorgi

Gianluca Giorgi saluta così l’Olimpo, dopo un anno di soddisfazioni anche senza aver potuto disputare i playoffs tanto sognati: “C’eravamo praticamente riusciti, non mancava niente, finalmente avrei potuto assaporarli di nuovo. L’anno è stato bello e siamo migliorati sempre di più. Credo lo si sia visto fino ad arrivare a quella vittoria in casa con Palermo. Porterò con gioia con me il ricordo di tutte le persone che mi son state vicine, dai tifosi alla società, ai compagni allo staff con Jaco e Picchio. Spero che Alba possa continuare la Serie B perché penso sia una realtà riconosciuta per il suo valore e spero davvero di poterci ritrovare anche se da avversari l’anno prossimo. Rimarrò molto legato alle persone che ho avuto modo di conoscere qui per quello che ho passato quest’anno”.

L’Olimpo Basket ringrazia di cuore Gianluca per l’impegno e la dedizione a difesa dei colori biancorossi ed è felice che, grazie al passaggio ad Alba, sulla sua strada ci sia un club importante ed ambizioso in cui poter crescere e andare ancora più lontano. Grazie di tutto e buon cammino!

Ufficio Stampa Olimpo Basket Alba