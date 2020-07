SERIE B UFFICIALE – Olimpo Basket, Antonietti per il terzo anno biancorosso

L’Olimpo Basket Alba è lieta di annunciare che Luca Antonietti vestirà i colori langaroli nel campionato di Serie B 2020-21!

Arrivato nel 2018-19, è subito entrato nel cuore dei tifosi per la sua grinta ed energia che non sono mai mancati sul parquet. Se fino all’estate 2018 aveva cambiato club ogni anno, ma all’Olimpo ha trovato un ambiente ideale e rimarrà in biancorosso per la terza stagione consecutiva.

Profilo

Ala grande del 1994 di 197 cm e 90 kg cresce cestisticamente a Venaria e poi nella PMS Moncalieri. Nel 2012-13 viene aggregato alla formazione senior della PMS Torino (in DNA, l’ex A2 Silver), prima delle esperienze ad Agropoli, Crocetta, Tortona, Scauri e San Giorgio su Legnano. Nel 2018/19 arriva infine ad Alba ed è autore di due grandi campionati con la storica conquista dei playoffs nel 2019 e l’ultima cavalcata trionfale fino allo stop forzato. Nella recente esperienza langarola, oltre a un importante contributo difensivo sotto i tabelloni, ha realizzato 10 punti e raccolto 5,9 rimbalzi di media a partita.

Intervista

L’ultima stagione si è interrotta bruscamente frenando un campionato davvero sorprendente sia per la squadra che per i singoli: “Se guardiamo ai numeri, non sono migliorate le mie statistiche, ma mi sento cresciuto perché quest’anno sono stato più leader difensivo cercando di coinvolgere tutti. La vera forza è quella della squadra che capisce che deve fare bene col gruppo e non con i singoli. Questo in realtà permette a ognuno di fare un salto di qualità anche individuale. Quest’anno stavamo poco alla volta venendo fuori e secondo me saremmo potuti arrivare in semifinale e magari anche oltre”.

Il nuovo anno sarà ovviamente tutto da scoprire, arriveranno nuovi giocatori giovani, ma l’ambiente è quello giusto per costruire un cammino di crescita: “Sicuramente sarà un’annata ancora più stimolante perché io Danna, Coltro e Tarditi dovremo fare un salto in più per essere i trascinatori. Arriveranno giovani di qualità, che sono certo non avranno difficoltà ad inserirsi con noi che siamo bravi ragazzi. Qui c’è un ambiente in cui si lavora bene e per tutti c’è la possibilità di emergere. Non è un caso se alla fine chi arriva qui fa grandi miglioramenti. Da Dell’Agnello a Terenzi, da Giorgi a Rossi, ma non solo. Nella mia carriera ho cambiato sempre squadra ogni anno fino a quando non sono arrivato qui e rimarrò per il terzo anno consecutivo. Infatti ci si allena bene, con tranquillità, in un ambiente di alto livello: è il migliore dove sono stato e sono molto felice di continuare questo percorso insieme all’Olimpo Basket!”

Luca Antonietti è quindi il quinto, ed ultimo, senior che guiderà un gruppo giovane che punterà a portare in alto i colori biancorossi sul palcoscenico nazionale della Serie B!

Ufficio Stampa Olimpo Basket Alba

Pietro Battaglia