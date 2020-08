SERIE B UFFICIALE – Olimpo Basket e Bravi ancora insieme

L’Olimpo Basket Alba è lieta di annunciare che Federico Bravi farò parte del roster della prima squadra impegnata nella Serie B 2020-21.

Profilo

Guardia di 192 cm e 76 kg del 2002, cresce cestisticamente a Bra, prima al Monviso e poi nelle giovanili dell’Abet. In biancoblu arriva a sfiorare il titolo in Under 18 Gold, con cui si qualifica alle Final Four (nel 2017-18). La scorsa estate è arrivato ad Alba ed ha giocato in Under 18 Gold con coach Abbio ed è statp anche aggregato alla prima squadra, con cui è stato convocato sei volte e scendendo in campo nei successi contro Costa d’Orlando ed Omegna.

Anche quest’anno sarà a disposizione di coach Jacomuzzi in Serie B.

L’intervista

Dopo un primo anno langarolo, inizia ora una nuova avventura in biancorosso: “L’anno scorso è stata una fantastica esperienza. Mi sono trovato bene con tutti, sia con i compagni di squadra dai più giovani ai più esperti, sia con lo staff. La Società mi è piaciuta molto, è un club organizzato e preparato con delle proposte interessanti. Quest’anno la maggior parte delle energie si concentreranno sulla Serie B, in una squadra che è cambiata tantissimo. Io punterò a fare del mio meglio e credo che più sarò concentrato nel lavoro e nell’impegno, maggiore sarà la possibilità di guadagnare fiducia. Darò tutto me stesso in tutto quello che faremo”.

Ufficio Stampa Olimpo Basket Alba

Pietro Battaglia