SERIE B UFFICIALE – Omar Seck giocherà a Oleggio

L’Oleggio Magic Basket è lieta di annunciare l’arrivo alla corte degli Squali di Omar Seck, guardia classe

2001 di scuola Pallacanestro Varese. L’atleta ha già all’attivo esperienze di serie A: già due anni fa si

allenava con la prima squadra di Varese e nella passata stagione è stato parte integrante del roster.

Esterno con un buon tiro dalla media, ottime doti di penetratore, nella nuova famiglia biancorossa

porta energia, freschezza e intensità in difesa.

Nato a Varese il 25 maggio 2001, Omar ha sperimentato diversi sport prima di innamorarsi della palla a

spicchi, grazie a un amico che già lo praticava e il cui papà era proprio allenatore della squadra. Così a 7

anni ha iniziato il minibasket a Biumo, per trasferirsi poi dopo tre anni alla Pallacanestro Varese. Omar

ha compiuto tutto il percorso delle giovanili, raggiungendo sempre le finali nazionali e sfiorando la

vittoria in Under 15 Eccellenza: Squalo e compagni hanno perso la finalissima contro Cernusco. Nella

passata stagione 2019/2020 Omar era parte del roster di serie A della Pallacanestro Varese agli ordini

di coach Attilio Caja.

Le parole di coach Franco Passera: «Omar è un ragazzo che la società stava “inseguendo” già lo scorso

anno e sono e siamo contenti che per questa stagione la corte sia andata a buon fine. E’ uno dei giovani

profili più interessanti del territorio, classe 2001, ha già tutte le qualità per giocarsi un campionato

nazionale come la serie B da protagonista».

Le parole del neo Squalo: «Sono molto contento di poter giocare a Oleggio la prossima stagione,

nonostante abbia già vissuto l’esperienza di un campionato nazionale con la massima serie a Varese,

questa sarà per me la mia prima vera stagione da professionista e avrò tanto da imparare. La serie A

mi è servita perché ho iniziato a capire come funziona questo mondo, ho imparato a saper rispettare le

richieste di uno staff tecnico e sono cresciuto molto. Sarà per me anche la prima stagione con una

maglia diversa, sarà una strana sensazione, ma è anche un momento importante, di giusto distacco e

cambiamento».

Omar non vede l’ora di tornare in campo: «Mi mancano gli allenamenti e le partite, mi manca il basket,

che mi piace tantissimo perché quando sei in campo hai tante responsabilità per te stesso ma anche per

i compagni e perché ti trasmette quei valori che poi sono utili sempre».

Uff stampa Mamy OMB