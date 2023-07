SERIE B UFFICIALE – Omegna annuncia la firma di Fazioli

Arriva in cabina di regia il nuovo colpo di mercato della Paffoni, che dà un enorme benvenuto a Filippo Fazioli.

Playmaker classe 1998, Filippo vanta una grande esperienza in categoria, dove milita ormai da anni portando in campo punti, assist e ritmo. Esordisce a San Vendemiano, per arrivare poi a Pavia dove resta per tre stagioni. Nella stagione 20/21 esplode definitivamente a Mestre, dove resta per due anni, prima di passare a Crema dove fa registrare le sue prestazioni migliori: 15.55 punti, 4.41 assiste e 12.76 di valutazione in poco più di 33 minuti di media, che durante i play-in salgono a 20.33 punti, 4.67 assist e 22 di valutazione in 31 minuti sul campo.

Il commento del DS Filippo Fanchini: “Con Filippo andiamo a mettere le chiavi della squadra in mani sicure. Si tratta di un play versatile, in grado di dettare i ritmi, con grande visione di gioco, ma che ha anche tanti punti nelle mani. Siamo convinti possa essere la persona e il giocatore adatto per mettere in moto i meccanismi della nuova Fulgor, ed è con grande gioia che gli diamo il benvenuto in rosso-verde”

UFF.STAMPA FULGOR BASKET