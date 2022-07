SERIE B UFFICIALE – Omegna, Jacopo Balanzoni ancora in maglia Paffoni-Altair

La Fulgor Basket è lieta di annunciare che Jacopo Balanzoni continuerà a giocare con la maglia rossoverde anche durante la stagione 2022-2023. La notizia testimonia l’amore per la causa di Jacopo, ormai una bandiera dei nostri colori, e conferma le ambizioni della Fulgor, che riparte dal miglior lungo della Serie B per costruire il proprio futuro.

“La scelta è stata facile – dice sorridendo Balanzoni -, sia perché ho ancora un anno di contratto, sia perché a Omegna sto bene, si tratta di una società storica e seria e il ritrovato calore del pubblico durante la scorsa stagione mi ha fatto sentire ancora di più il legame che è nato in questi 4 anni”. Parole d’amore per la sua Fulgor, ma poi uno sguardo con lucidità alla stagione che verrà: “Parlando con il nuovo coach, rispetto agli anni scorsi, probabilmente punteremo più sulla gioventù che sull’esperienza, cercando giocatori che hanno voglia di affermarsi o confermarsi a certi livelli. Con l’imminente riforma del campionato è tutto un grande punto di domanda, ma ho piena fiducia nella società per quanto riguarda le scelte tecniche e per i giocatori che andranno a comporre la squadra. Sono sicuro che faremo come sempre un campionato di livello!”

“Jacopo si dimostra fedele alla sua Fulgor – le parole del presidente Angelo Nigro. Per noi si tratta di una conferma fondamentale, perché stiamo parlando di uno dei giocatori più desiderati della categoria, oltre che uno degli idoli dei nostri tifosi. Sono felice potrà aiutarci anche nella prossima stagione a raggiungere i nostri obiettivi”.

E allora non ci resterà che cantare ancora… “Ce l’abbiamo noi, ce l’abbiamo noi, Balanzoni ce l’abbiamo noi!”

Ufficio stampa e comunicazione Fulgor Basket Omegna