SERIE B UFFICIALE – Omegna prende forma, ecco Solaroli

Un nuovo entusiasmante innesto per la Paffoni 2022-2023: Manuele Solaroli indosserà la canotta rossoverde. Giovane guardia classe 2002, Manuele va ad irrobustire il pacchetto esterni di coach Quilici, che potrà contare su un due atipico, di 195 centimetri, che lo scorso anno abbiamo potuto osservare da avversari con la maglia di Legnano.

“Un altro giovane sulle rive del Lago – le parole del DS Fanchini. Solaroli, nonostante la carta d’identità dica essere un 2002, ha già potuto fare esperienze importanti e questa potrebbe essere una stagione chiave per il prosieguo della sua carriera. Siamo molto felici di poter contare su un ragazzo così determinato e di talento”.

“La cosa che mi ha spinto di più ad Omegna sono le ambizioni della squadra – le prime parole di Manuele. Mi piace giocare in una squadra che gioca sempre per vincere tutto quello che può. Mi hanno parlato tutti bene dell’ambiente che si respira e sono sicuro che mi troverò bene. Non ho ancora conosciuto i miei compagni, ma non vedo l’ora di farlo, di iniziare a giocare e dare il 200% in campo”.

Uff.Stampa Fulgor Basket