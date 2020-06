La Paffoni Fulgor Basket rende noto che Giorgio Salvemini non sara’ l’allenatore della Fulgor nel 2020/2021. La societa’ tutta desidera ringraziarlo per la professionalita’, la serieta’ e le doti umane dimostrate in questa particolare stagione e gli augura un futuro ricco delle soddisfazioni che merita.

FONTE: Ufficio stampa e comunicazione Fulgor Basket Omegna