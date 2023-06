SERIE B UFFICIALE – Omegna si separa da coach Quilici

La Paffoni Fulgor Basket comunica che Daniele Quilici non sarà più l’allenatore del Club. La società ci tiene a salutare e ringraziare coach Quilici per l’operato svolto. Un’annata sportiva intensa che, come già sottolineato in altre occasioni, ha avuto alcuni bassi, ma anche tanti alti: come le vittorie casalinghe sulle due livornesi, su Piombino, ma anche il successo esterno al Pala Basletta di Vigevano e il trionfo finale con la Sangio.

Questo il pensiero del DS Filippo Fanchini: “Ringrazio a nome del Club Daniele per la professionalità e passione, elementi fondamentali per il raggiungimento del nostro obiettivo. Non è stato semplice, il regolamento FIP ci ha messi davanti ad una stagione davvero dura in cui il margine d’errore poteva essere minimo, ma ce l’abbiamo fatta.



Con il coach ho sempre avuto un rapporto di fiducia e stima, abbiamo lavorato in grande sinergia tecnica lungo l’arco della stagione e gli sono grato per questo”.

A coach Quilici va un grande in bocca al lupo per il prosieguo dentro e fuori dal campo!

UFF.STAMPA PAFFONI OMEGNA