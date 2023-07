SERIE B UFFICIALE – Orzinuovi, accordo con Alessandro Bertini

L’Agribertocchi Orzinuovi è lieta di annunciare un accordo annuale con opzione per la stagione successiva con Alessandro Bertini, ala piccola italiana di 195 cm.

Classe 2002 e nativo di Brescia, Alessandro Bertini muove i primi passi nella palla a spicchi presso i Lions Brescia, prima di approdare alla Pallacanestro Brescia, con cui compie l’intera trafila nel settore giovanile fino a disputare il campionato Under 18 Eccellenza, in contemporanea all’impegno tra i senior sotto i colori della Virtus Brescia (Serie C Silver), società satellite della Leonessa. A partire dall’estate del 2020 si divide in doppio tesseramento tra l’Olimpia Lumezzane (Serie C Gold) e la Pallacanestro Brescia (Serie A), dove è inserito nel roster della Prima Squadra, esordendo in Supercoppa Italiana ed in Eurocup. Chiusa la sua esperienza in terra bresciana, accetta la proposta della Cestistica di San Severo (Serie A2), agli ordini di coach Luca Bechi e del Professor Giuseppe Lopetuso, dando un contributo cruciale in uscita dalla panchina e facendo registrare 4.5 punti di media a partita uniti a 3.3 rimbalzi catturati durante i playoff promozione. Decide di ripartire dalla Brianza Casa Basket (Serie B), sodalizio sorto dalla ceneri della blasonata Bernareggio, sotto la guida tecnica di coach Nazareno Lombardi, fatturando 13.8 punti di media a partita glassati da 5.7 rimbalzi catturati e 2.0 assist, trascinando la formazione brianzola ad una salvezza meritata.

Alessandro Bertini ha preso parte a due edizioni della Next Generation Cup ed una partecipazione ad invito al prestigioso David Moss Defense Camp.

Queste le parole di Alessandro Bertini, dopo la fresca firma con l’Agribertocchi Orzinuovi: «Non vedo l’ora che inizi la prossima stagione e di dare il cento per cento in allenamento ed in partita e di conquistare, al più presto, la fiducia di coach Andrea Zanchi e dei miei compagni di squadra. Infine voglio ringraziare Orzinuovi per questa opportunità».

Alessandro Muzio, Direttore Sportivo dell’Agribertocchi Orzinuovi, commenta così: «Alessandro Bertini è il primo nuovo acquisto dopo le riconferme da poco annunciate. E’ un giocatore che già avevano seguito la scorsa estate, senza, però, concretizzare un’offerta economica. Fa piacere che sia un ragazzo bresciano e che sia cresciuto nel settore giovanile della Pallacanestro Brescia, ma anche in questo caso abbiamo avuto una predilezione per le doti umani unite alle qualità tecniche. Siamo assolutamente convinti che Alessandro Bertini possa essere un ottimo innesto e che possa ancora crescere, lavorando con coach Andrea Zanchi ed il suo staff, dove ritroverà il Professor Giuseppe Lopetuso, assieme nell’esperienza a San Severo, prima di aver disputato una grande stagione con la maglia della Brianza Casa Basket lo scorso anno in Serie B».

Alessandro Bertini verrà presentato assieme a coach Andrea Zanchi alla stampa e al pubblico orceano lunedì 10 luglio alle ore 18.30 presso il PalaBertocchi di Orzinuovi (BS), via Lonato.

