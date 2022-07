SERIE B UFFICIALE -Orzinuovi annuncia Alessandro Procacci

L’Agribertocchi Orzinuovi è lieta di annunciare l’accordo con Alessandro Procacci, playmaker italiano di 183 cm, per la stagione 2022/2023.

Classe 1994 e nativo di Roma, Alessandro Procacci muove i primi passi nella palla a spicchi presso la SAM Basket Roma, con cui compie l’intera trafila giovanile e durante la stagione 2010/2011 è inserito nel roster della Prima Squadra (DNC) scrivendo a referto 13.0 punti di media a partita. L’estate successiva accetta la proposta di Montecatini, dove prosegue il proprio percorso di maturazione cestistica, dividendosi tra l’Under 19, di cui è un punto fermo, e la Prima Squadra (DNB). Il campionato 2012/2013 coincide con la sua firma a Siena, sponda Mens Sana (DNG), in doppio tesseramento sotto i colori di Castelfiorentino (DNB), facendo registrare 7.9 punti di media a partita. Archiviata l’esperienza toscana, si trasferisce al Basket Brescia Leonessa (Serie A2), sotto la guida di coach Alberto Martelossi, nella sua prima esperienza tra i professionisti, dando il proprio contributo in uscita dalla panchina e ottenendo la qualificazione ai playoff promozione. Segue un biennio nelle Marche, con la canotta di Jesi (Serie A2) prima e a difesa dei colori di Recanati (Serie A2) poi, maturando 4.3 punti di media a partita, agli ordini di coach Giancarlo Sacco. La stagione 2016/2017 lo vede ai nastri di partenza con il CJ Taranto (Serie B), dove ha come compagno di squadra Roberto Chiacig, mandando a tabellino 14.7 punti di media a partita. Riparte da Piombino (Serie B), quando diventa un punto fermo del progetto sportivo toscano indossando la maglia gialloblu per tre anni consecutivi, dove si esprime ad alti livelli e confermandosi un regista di categoria ed affidabile. Le cifre maturate gli valgono la chiamata della Fulgor Omegna (Serie B), società storica del panorama cestistico nazionale, portando in dote 9.4 punti di media a partita glassati da 2.7 assist e raggiungendo i playoff promozione. La scorsa annata è protagonista a Vigevano (Serie B) portando in dote 9.6 punti di media a partita conditi da 3.0 assist e mancando la promozione in Serie A2 per mano di Cividale.

Alessandro Procacci ha indossato la canotta azzurra della Nazionale Under 16, Under 18 ed Under 20, lavorando con coach Stefano Sacripanti e coach Andrea Capobianco.

Alessandro Muzio, Direttore Sportivo dell’Agribertocchi Orzinuovi, commenta così la firma di Alessandro Procacci: «Con Alessandro Procacci abbiamo inserito un playmaker razionale, in grado di leggere e controllare il ritmo della partita e che sappia incastrarsi con Emanuele Trapani, con cui può anche giocare assieme. E’ reduce da due ottime stagioni, culminate con una semifinale ed una finale playoff ed è un giocatore che conosce bene il campionato, di grande affidabilità e che potrà rappresentare il prolungamento di coach Marco Calvani in campo. Infatti l’intesa tra l’allenatore ed il playmaker deve essere assoluta per gestire al meglio ogni situazione di gioco e credo che possa essere d’esempio per Emanuele Trapani nel suo processo di affinamento tecnico. Siamo molto soddisfatti del suo inserimento alla cabina di regìa della squadra. Proseguiamo nella costruzione del roster, al quale mancano ancora un paio di tasselli, e poi abbiamo raggiunto l’obiettivo di aver allestito una squadra che ci piace».

Queste le parole di Alessandro Procacci, alla sua prima esperienza orceana: «Sono molto contento di aver ricevuto la chiamata di coach Marco Calvani e di una società come Orzinuovi. Credo che qui ci siano tutti i presupposti per fare un buon campionato, in quanto la squadra è di ottimo livello. Ci tengo molto a creare un clima positivo e un gruppo coeso con i nuovi compagni, fondamentale per lavorare al meglio. Non vedo l’ora di conoscere i tifosi e iniziare questa nuova stagione».

Alessio Sigalini

Ufficio Stampa

S.S.D. A R.L.

Pallacanestro Orzinuovi