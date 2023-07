SERIE B UFFICIALE – Orzinuovi conferma Nicolas Alessandrini

L’Agribertocchi Orzinuovi è lieta di annunciare l’accordo con Nicolas Alessandrini, ala forte italiana di 203 cm, per la stagione 2023/2024.

Classe 2001 e nativo di Pesaro, Nicolas Alessandrini muove i primi passi nella palla a spicchi presso la Victoria Libertas Pesaro, società storica e blasonata del panorama cestistico italiano, con cui compie l’intera trafila nel settore giovanile disputando i campionati Under 16 ed Under 18 Eccellenza. Durante la stagione 2018/2019 viene aggregato in diverse occasioni alla prima squadra (Serie A), sotto gli ordini di coach Matteo Boniciolli, in parallelo all’impegno con la canotta della formazione Under 18, di cui è stato un punto fermo. Il campionato 2019/2020 lo vede ai nastri di partenza in doppio tesseramento, dividendosi tra la Victoria Libertas Pesaro, quando trascina i suoi alla Next Generation Cup fatturando 17.9 punti di media a partita conditi da 9.3 rimbalzi catturati e 2.2 assist, e la Bramante Basket Pesaro (C Gold), dove scrive a referto 8.0 punti di media a partita prima che la pandemia obblighi la Federazione a cancellare ogni attività agonistica. L’annata successiva indossa la canotta dei Tigers Cesena (Serie B), sotto gli ordini di coach Giampaolo Di Lorenzo, mettendo a tabellino 5.0 punti di media a partita aggiunti a 3.2 rimbalzi catturati in 13 minuti di utilizzo medio e ottenendo la qualificazione ai playoff promozione. Decide poi di accettare la proposta della Sangiorgese Basket (Serie B), maturando 10.5 punti di media glassati da 5.2 rimbalzi catturati ad ogni allacciata di scarpe e dando un contributo essenziale alla permanenza dei “Draghi” nella categoria, dopo i vittoriosi playout ai danni di Oleggio. Durante la sua prima esperienza orceana ha fatto registrare 8.7 punti di media a partita conditi da 4.0 rimbalzi catturati in 20 minuti di utilizzo medio, mettendo in bacheca una Supercoppa ed una Coppa Italia di Serie B agli ordini di coach Marco Calvani.

Queste le parole di Nicolas Alessandrini, dopo il nuovo accordo con l’Agribertocchi Orzinuovi: «Desidero prima di tutto ringraziare la società per la fiducia dimostrata. Sono veramente molto carico e motivato per affrontare una nuova stagione a Orzinuovi, una società e un ambiente sano e ambizioso in cui mi sono subito trovato alla grande. Non vedo l’ora di ritrovare i tifosi al palazzo per tornare a divertirci insieme».

Alessandro Muzio, Direttore Sportivo dell’Agribertocchi Orzinuovi, commenta così: «La nuova firma di Nicolas Alessandrini conferma la volontà di voler ripartire con coach Andrea Zanchi da una solida base di giocatori presenti durante la scorsa stagione. Siamo entusiasti che Nicolas Alessandrini abbia compreso l’importanza del progetto e sia consapevole dei propri ulteriori margini di crescita. La sua intenzione di volersi mettere in discussione ad Orzinuovi lo renderà ancora un giocatore migliore. Siamo soddisfatti della costruzione che sta avendo il roster».

Alessio Sigalini

Ufficio Stampa

Pallacanestro Orzinuovi