SERIE B UFFICIALE – Orzinuovi ingaggia Emanuele Trapani

L’Agribertocchi Orzinuovi è lieta di annunciare l’accordo con Emanuele Trapani, playmaker italiano di 182 cm, per la stagione 2022/2023.

Classe 1999 e nativo di Giulianova, Emanuele Trapani muove i primi passi nella palla a spicchi presso il Basketball Teramo, viatico che lo porta ad approdare alla corte della Stella Azzurra Roma, storica società capitolina e fucina di talenti, con cui, a partire dalla stagione 2013/2014, compie l’intera trafila nel settore giovanile disputando, con ottimi risultati e da assoluto protagonista, i campionati nazionali “Eccellenza” e l’Adidas Next Generation Tournament, collezionando anche diverse presenze tra i Senior. Durante l’annata 2016/2017 è aggregato alla Prima Squadra (Serie B), sotto gli ordini di coach Germano D’Arcangeli maturando 11.5 punti di media a partita. Chiusa la sua esperienza con i colori della Stella Azzurra Roma decide di accettare la proposta di Scafati (Serie A2), dove ha però un minutaggio ridotto. L’estate del 2018 coincide con la firma ai Tigers Cesena (Serie B), diventando un punto fermo nello scacchiere di coach Giampaolo Di Lorenzo, con cui disputa tre campionati di alto livello e sfiorando, alla prima annata, le Final Four Promozione, quando la formazione romagnola, al termine di una serie al cardiopalma, viene eliminata dall’Agribertocchi Orzinuovi, che metterà in bacheca a Montecatini Terme la seconda promozione in Serie A2 della sua storia. La scorsa stagione lo vede ai nastri di partenza con la canotta dell’Andrea Costa Imola (Serie B), facendo registrare 11.9 punti di media a partita conditi da 5.8 rimbalzi catturati e 3.9 assist e dando un contributo fondamentale nella qualificazione ai playoff promozione

Emanuele Trapani ha indossato a lungo l’azzurro delle diverse selezioni nazionali giovanili e ha preso parte ai Campionati Europei Under 16 di Lituania 2015, mandando a tabellino 10.3 punti di media a partita glassati da 2.8 rimbalzi catturati e 2.1 assist ed ai Campionati Europei Under 18 di Slovacchia 2018, scrivendo a referto 9.4 punti di media a partita addizionati a 3.0 assist.

Emanuele Trapani è stato un tassello cruciale della Rappresentativa Abruzzese nei diversi Trofei delle Regioni.

Alessandro Muzio, Direttore Sportivo dell’Agribertocchi Orzinuovi, commenta così la firma di Emanuele Trapani: «Siamo soddisfatti di aver firmato un contratto con Emanuele Trapani. E’ un giocatore di grande energia e di garra, ma che è anche cresciuto molto nella gestione della squadra e ad Imola, durante lo scorso campionato, ha fatto vedere ottime qualità. E’ un giocatore che già avevamo apprezzato quando era un under importante a Cesena e ci siamo incontrati nella famosa finale del 2019. E’ stata una trattativa rapida, perché Emanuele Trapani ha sposato subito il nostro progetto con la volontà di venire ad Orzinuovi a compiere un’esperienza importante e con la forte ambizione di migliorare, in quanto quando si è allenati da un coach come Marco Calvani bisogna avere in testa di affinare la propria tecnica. Siamo contenti di questo accordo e continuiamo nella costruzione della squadra».

Queste le parole di Emanuele Trapani, dopo il fresco accordo con l’Agribertocchi Orzinuovi: «Innanzitutto voglio ringraziare la Società per avermi chiamato a far parte di una squadra ambiziosa con un progetto valido ed obiettivi molto stimolanti. A differenza di altre volte in passato, non ci ho pensato a lungo dopo la telefonata con coach Marco Calvani. Porterò tanta grinta e carica in campo. Sono certo che faremo un bel lavoro e non vedo l’ora di iniziare».

