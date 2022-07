SERIE B UFFICIALE – Orzinuovi scatenata, firmato Planezio

L’Agribertocchi Orzinuovi è lieta di annunciare l’accordo con Marco Planezio, ala forte italiana di 198 cm, per la stagione 2022/2023.

Classe 1991 e nativo di Alzano Lombardo, Marco Planezio muove i primi passi nella palla a spicchi presso la Blu Basket Treviglio, con cui compie l’intera trafila giovanile e debuttando in Prima Squadra (Serie B) nel campionato 2008/2009. A partire dalla stagione 2009/2010 viene inserito nel roster della Prima Squadra (DNA), dove rimane per un biennio con un minutaggio importante che gli consente di proseguire nel processo di maturazione cestistica. Durante l’estate del 2011 accetta la proposta di Casalpusterlengo (Serie B), scrivendo a referto 4.6 punti di media a partita e raggiungendo la semifinale dei playoff promozione. La stagione successiva è di scena sotto i colori della Pallacanestro Alto Sebino (Serie B), guidata da coach Alessandro Crotti, producendo 10.3 punti di media a partita. Le cifre maturate gli valgono la conferma della società per un’ulteriore campionato, quando realizza 8.5 punti di media a partita. L’annata 2015/2016 lo vede ai nastri di partenza con la canotta di Bergamo (Serie B), dove, con un giovane coach Andrea Vicenzutto come assistente, è protagonista di due anni importanti, dimostrandosi un giocatore di categoria e sfiorando in entrambe le occasioni la promozione in Serie A2. Durante l’estate del 2017 firma per Olginate (Serie B), fatturando 12.4 punti di media a partita conditi da 4.7 rimbalzi catturati e 4.1 assist, per poi terminare la stagione a Treviglio (Serie A2) con 4.3 punti di media a partita. Sceglie di ripartire dalla Robur et Fides Varese (Serie B), facendo registrare 15.8 punti di media a partita glassati da 8.6 rimbalzi catturati. L’anno seguente decide di sposare la causa dei Tigers Cesena (Serie B), società ambiziosa, dove manda a tabellino 9.4 punti di media a partita aggiunti a 5.4 rimbalzi catturati, prima che la pandemia obblighi la Federazione a cancellare ogni attività agonistica. Nuova stagione e accordo con la Bakery Piacenza (Serie B), con cui, sotto gli ordini di coach Federico Campanella, matura 11.1 punti di media a partita addizionati a 5.9 rimbalzi catturati dando un contributo fondamentale alla vittoria della Coppa Italia di Serie B e alla promozione in Serie A2. Chiusa la parentesi in terra emiliana, viene chiamato dalla Fulgor Omegna (Serie B), società storica del panorama cestistico nazionale, dove si mette in mostra con 11.8 punti di media a partita griffati da 6.6 rimbalzi catturati.



Alessandro Muzio, Direttore Sportivo dell’Agribertocchi Orzinuovi, commenta così la firma di Marco Planezio: «Con la firma di Marco Planezio abbiamo completato il roster della Prima Squadra in vista della prossima stagione. Come già detto in altre occasioni, siamo molto contenti di quanto abbiamo fatto e degli uomini che abbiamo scelto, prima ancora che giocatori. Infatti, come espresso anche da coach Marco Calvani, l’obiettivo era quello di portare ad Orzinuovi persone che potessero essere affidabili, volenterosi nel far gruppo e determinate a lavorare. Il potenziale della squadra si vedrà con il trascorrere del campionato e i ragazzi si raduneranno il prossimo 19 agosto. Marco Planezio è un giocatore sul quale avevamo già fatto dei ragionamenti nelle passate stagioni in Serie B ed è un cestista di categoria, affidabile, che ha vinto due anni fa questo campionato a Piacenza ed è reduce da un’ottima annata ad Omegna. E’ un giocatore intelligente, che sa giocare a pallacanestro e dotato di un buon tiro dalla lunga distanza. Può essere considerato come un playmaker aggiunto in campo, che va a completare il pacchetto dei lunghi ed è un tassello duttile, in quanto, se fosse necessario, potrebbe ricoprire anche il ruolo di ala piccola. Insieme a Giovanni Gasparin, al netto di un’età ancora giovane, è uno dei giocatori con maggiore esperienza e abbiamo pensato a lui per chiudere il mercato. Abbiamo costruito un roster che ci piace, che dovrà lavorare e riaccendere con noi l’entusiasmo ad Orzinuovi. I nostri tifosi hanno seguito con attenzione la campagna acquisti, salutando calorosamente per tempo i ragazzi e, di conseguenza, credo che si stia rinstaurando un buonissimo legame con loro. E’ chiaro, poi, che sarà il campo a parlare. Non sarà un campionato facile e non è il momento di dare dei giudizi, ma vogliamo trovare la chimica per una squadra vincente che faccia divertire il nostro pubblico».



Queste le parole di Marco Planezio, dopo il fresco accordo con l’Agribertocchi Orzinuovi: «Sono molto contento perché dopo tanti anni come avversari in sfide dure e bellissime, arrivo ad Orzinuovi, società ed ambiente che conosco da tempo. Infatti quando ero a Bergamo, ci giocavamo con Orzinuovi i primi posti della classifica in Serie B. Ricordo un pubblico veramente caldo che rendeva difficile vincere ad Orzinuovi, ma anche in trasferta non facevano mai mancare la loro vicinanza alla squadra. Ci tengo a ringraziare la società e coach Marco Calvani per aver creduto in me. Io ho tanta voglia di ben figurare e darò sempre il massimo per cercare di fare il meglio possibile. E’ stato allestito un buonissimo roster, che a me piace molto. Vedo una squadra con uomini determinati, a partire da coach Marco Calvani che ha dato un chiaro segnale riguardo a come si intende lavorare e sulle ambizioni. Non vedo l’ora di conoscere i tifosi, la città e di lavorare duro per provare a dare gioia ed entusiasmo ad una piazza che, dopo una stagione difficile, se lo merita».

