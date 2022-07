SERIE B UFFICIALE – Orzinuovi scatenata, ingaggiato anche Ponziani

L’Agribertocchi Orzinuovi è lieta di annunciare l’accordo con Riziero Ponziani, centro italiano di 204 cm, per la stagione 2022/2023.

Classe 1994 e nativo di San Cesareo (Roma), Riziero Ponziani muove i primi passi nella palla a spicchi presso la Nova Basket Ciampino, con cui debutta in Prima Squadra (DNC) nella stagione 2011/2012 scrivendo a referto 4.8 punti di media a partita. L’annata seguente si divide in doppio tesseramento tra la Virtus Roma (DNG), sotto gli ordini di coach Antimo Martino e l’Eurobasket Roma (DNC). Terminata l’esperienza nella capitale durante l’estate del 2013 accetta la proposta della NPC Rieti (DNB), società storica del panorama cestistico italiano, dove rimane per un triennio proseguendo nel personale percorso di crescita cestistica e conquistando la promozione in Serie A2 in uscita dalla panchina. La stagione 2016/2017 lo vede ai nastri di partenza con la canotta del Campli Basket (Serie B) fatturando 6.2 punti di media a partita e contribuendo alla qualificazione ai playoff promozione. I numeri maturati gli valgono la conferma da parte della società abruzzese per un ulteriore campionato, dove mette a tabellino 11.8 punti di media a partita. L’estate del 2018 coincide con la sua firma alla Teate Chieti (Serie B), facendo registrare 12.9 punti di media a partita conditi da 8.0 rimbalzi catturati, trascinando la formazione biancorossa fino alla semifinale dei playoff promozione. L’anno seguente è ancora protagonista alla Teate Chieti (Serie B), quando matura 9.6 punti di media a partita aggiunti a 9.0 rimbalzi catturati prima che la pandemia obblighi la Federazione a cancellare ogni attività agonistica. Riparte da Rieti (Serie A2), sotto gli ordini di coach Alessandro Rossi, dove in uscita dalla panchina produce 4.2 punti di media a partita. La scorsa estate arriva la chiamata del CJ Basket Taranto (Serie B), diventando un tassello cruciale nello scacchiere di coach Davide Olive e dimostra di essere uno dei centri più affidabili ed incisivi della categoria, portando in dote 14.6 punti di media a partita glassati da 10.0 rimbalzi catturati.

Alessandro Muzio, Direttore Sportivo dell’Agribertocchi Orzinuovi, commenta così la firma di Riziero Ponziani: «Con Riziero Ponziani abbiamo firmato uno dei migliori centri della scorsa stagione a livello di Serie B. A Taranto ha ben figurato con cifre importanti e durante i playoff ha messo in seria difficoltà i lunghi di Rimini, squadra poi promossa in Serie A2. Siamo molto contenti che Riziero Ponziani faccia parte del nostro roster in vista del prossimo campionato e mi è parso, fin da subito, molto carico. E’ un giocatore di grande energia e voglia ed è complicato tenerlo a bada sotto canestro, dove si fa valere, anche se sta migliorando nel tiro dalla media distanza. A mio avviso, ha una buona mano, come testimonia il suo 70 percento ai tiri liberi. Continuiamo nella costruzione della squadra, cercando di inserire i giusti tasselli, giocatori motivati dal progetto e che abbiano entusiasmo di venire ad Orzinuovi e di mettersi al servizio di coach Marco Calvani, non solo per ottenere dei risultati, ma anche per crescere e migliorare».

Queste le parole di Riziero Ponziani, dopo la fresca firma con l’Agribertocchi Orzinuovi: «Sono onorato della fiducia riposta in me da parte della Società, la quale è sicuramente di primissimo livello per la categoria, come lo era in quella superiore. Inizierò questa avventura con la consapevolezza di dover dare molto sia come uomo, che come giocatore, per raggiungere insieme traguardi importanti. Sono anche molto motivato per il fatto di affrontare un girone in cui non ho mai militato finora. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con la squadra e con coach Marco Calvani».

