SERIE B UFFICIALE – Orzinuovi sceglie Giovanni Gasparin

L’Agribertocchi Orzinuovi è lieta di annunciare l’accordo con Giovanni Gasparin, playmaker italiano di 187 cm, per la stagione 2022/2023.

Classe 1991 e nativo di Vicenza, Giovanni Gasparin muove i primi passi nella palla a spicchi presso il Basket Rimini, con cui compie l’intera trafila nel settore giovanile fino ad essere inserito in pianta stabile nel roster della Prima Squadra (DNB) nella stagione 2011/2012. L’estate seguente accetta la proposta della Biancoblu Bologna (Serie A2), società sorta dalle ceneri della Fortitudo Bologna, sotto gli ordini di coach Stefano Salieri collezionando 14 presenze. Il campionato 2013/2014 coincide con il ritorno a Rimini (DNB) fatturando 11.1 punti di media a partita conditi da 4.3 rimbalzi catturati e 2.8 assist, prima di trasferirsi nel novembre del 2013 alla Pallacanestro Piacentina (DNB), con la quale termina la stagione. L’annata 2014/2015 lo vede ancora protagonista con la canotta della Pallacanestro Piacentina (DNB) scrivendo a referto 7.3 punti di media a partita glassati da 2.6 assist. Le cifre maturate gli valgono la chiamata della Bakery Piacenza (Serie B), dove produce 14.7 punti di media a partita addizionati a 5.4 rimbalzi catturati e 3.3 assist. Durante l’estate del 2016 firma ad Omegna (Serie B), società storica del panorama cestistico nazionale, portando in dote 14.4 punti di media a partita addizionati a 4.6 rimbalzi. L’anno 2017/2018 è quello in cui difende i colori di Imola (Serie A2), dove matura 6.4 punti di media a partita, per poi trasferirsi nella stagione successiva a Cento (Serie A2), chiamato ad essere il regista nel quintetto base e ripagando la fiducia mandando a tabellino 10.1 punti di media a partita uniti a 4.2 rimbalzi catturati e 3.0 assist. Sceglie di ripartire dall’Assigeco Piacenza (Serie A2), quando in uscita dalla panchina produce 8.0 punti di media a partita, prima che la pandemia obblighi la Federazione a cancellare ogni attività agonistica. Nell’ultimo biennio è ancora di scena a Cento (Serie A2) e nella stagione appena conclusa è stato un fattore in uscita dalla panchina facendo registrare 6.7 punti di media a partita.

Francesco Zanotti, Presidente dell’Agribertocchi Orzinuovi, commenta così la firma di Giovanni Gasparin: «Sono molto soddisfatto della firma di Giovanni Gasparin. E’ un giocatore che abbiamo fortemente voluto inserire nel nostro roster e siamo convinti che ci possa portare quell’esperienza, quel talento e quella determinazione che lo contraddistinguono da diversi anni. Di lui ho apprezzato la voglia di sposare il nostro progetto a prescindere dalla categoria e sono certo che assieme ci toglieremo grandi soddisfazioni. Benvenuto ad Orzinuovi!».

Queste le parole di Giovanni Gasparin, alla sua prima esperienza orceana: «Sono veramente entusiasta di poter vestire la maglia di Orzinuovi, c’è stato feeling sin dai primi contatti con coach Marco Calvani ed il Direttore Sportivo Alessandro Muzio. Essere per loro una prima scelta mi responsabilizza e mi carica estremamente. La nostra dovrà essere una stagione di rilancio e ci sono tutti i presupposti per esserlo. Non vedo l’ora di conoscere la città ed i tifosi e di cominciare questo progetto insieme».

Ufficio Stampa Pallacanestro Orzinuovi