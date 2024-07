SERIE B UFFICIALE – Ozren Pavlovic è un nuovo giocatore di Fiorenzuola 

Pallacanestro Fiorenzuola 1972 è contenta di poter annunciare di aver trovato l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive di Ozren Pavlovic per la stagione 2024/2025 di Serie B Nazionale Old Wild West.

Pavlovic è un’ala grande classe 1994 nata a Záhřeb, in Croazia. 203 cm d’altezza, nell’ultima stagione ha giocato nella massima serie slovacca con la maglia dell’Inter Bratislava, squadra con cui ha totalizzato una media di 19,2 punti di media a partita con 7,1 rimbalzi e 2,3 assist di media, risultando il 5° marcatore assoluto nel campionato.

Ozren nella sua carriera ha giocato a livello professionale anche in Bosnia (KK Bosna Meridianbet Sarajevo), Islanda (dove ha vinto la Supercoppa Nazionale), Spagna (Quintanar), Croazia (Jolly Jadranska Banka Sibenik, Dubrava, Gorica e Osijek) e Repubblica Ceca (Pardubice, Svitavy e Kralovsti Sokoli).

Ecco le prime parole di Ozren Pavlovic con la maglia dei Bees: ”Sono entusiasta e felice di unirmi ai Fiorenzuola Bees in questa stagione. Credo che l’Italia sia un posto molto bello per me e la mia famiglia e che passeremo dei bei momenti in questo nuovo capitolo. Ho visitato l’Italia molte volte e sono sempre stato disponibile a venire a giocare a basket in Italia, ma non ne ho mai avuto l’occasione.

Il mio agente ha un buon rapporto con il management della squadra e siamo arrivati facilmente a un accordo. Mi piace la visione e l’ambizione della squadra e mi divertirò a disputare il nuovo campionato”.

Ozren Pavlovic ha scelto di indossare il numero 0 per questa nuova esperienza in gialloblu.

A lui il benvenuto in gialloblu da parte di tutta la società Fiorenzuola Bees e l’in bocca al lupo per questa stagione.

