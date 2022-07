SERIE B UFFICIALE – Ozzano annuncia Tommaso Felici

Arriva dalla Repubblica di San Marino il nuovo rinforzo per i New Flying Balls. La Società infatti ha messo sotto contratto per le prossime due stagioni il giovane lungo Tommaso Felici, nazionale sanmarinese in forza al Bologna Basket 2016 nelle ultime due stagioni in Serie B.

Nato il 17 ottobre del 2001, Felici cresce cestisticamente nel settore giovanile della Pallacanesto Titano, dove nella stagione 2017/18 fa il suo esordio nel campionato di C Gold. Nelle stagioni successive disputa sempre con la maglia sanmarinese i campionati di C Silver marchigiano e il campionato Under 18 d’eccellenza e, dopo un 2019/20 con quasi 7 punti di media nel campionato senior e 14 nel campionato giovanile arriva la chiamata del Bologna Basket, come detto in Serie B. Con la maglia rossoblù Felici viaggia a 4,2 punti di media accompagnati da 3,2 rimbalzi nella stagione 2020/21, mentre nel campionato appena concluso il giovane lungo del Titano ha chiuso con oltre 6 punti ad allacciata di scarpa, conditi da 3,6 rimbalzi.

“Sono molto felice di essere qui per una nuova sfida – commenta il nuovo acquisto biancorosso – e avere la possibilità di giocare per Ozzano dove mi è stato detto che c’è dietro un’ottima società e un altrettanto ottimo Staff tecnico. Vorrei innanzitutto dimostrare, in particolar modo a me stesso, di essere un giocatore che può stare bene in questa serie, e voglio raggiungere sia gli obiettivi personali che mi son posto, sia quelli che avrà la mia nuova squadra”.

“Negli anni scorsi – prosegue Felici – ho avuto modo di conoscere l’ambiente ozzanese, giocando a pochi chilometri da qui, anche se direttamente non ci siamo mai affrontati se non in amichevoli. Inoltre in passato ho avuto il piacere di giocare con qualcuno di quelli che saranno i miei nuovi compagni”.

Marco Rivola

Marco Rivola Area Comunicazione Sinermatic Ozzano