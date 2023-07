SERIE B UFFICIALE – Ozzano conferma Balducci e saluta Bonfiglio

By

La Società New Flying Balls comunica che l’atleta Carlo Balducci farà parte del Roster dei New Flying Balls 2023/24.

Il giovane 2002 nativo di Lucca è la prima pedina dello scacchiere a disposizione di coach Gabriele Giuliani per il prossimo campionato di Serie B Nazionale.

Nella stagione appena conclusa, Balducci ha totalizzato 32 presenze complessive fra Supercoppa, Campionato e Play-Off, viaggiando a 5,5 punti di media a partita accompagnati da quasi 2 rimbalzi, e meritando giornata dopo giornata sempre più minutaggio fino a partite con costanza nel quintetto inziale.

I NEW FLYING BALLS SALUTANO SIMONE BONFIGLIO

I New Flying Balls salutano e ringraziano Simone Bonfiglio, che dopo due stagioni trascorse in biancorosso con 62 presenze all’attivo e oltre 600 punti totalizzati, non giocherà con la canotta ozzanese nella stagione 2023/24.

A Simone mandiamo il nostro più sincero augurio per un proseguo di carriera ricco di soddisfazioni, oltre ad un doveroso ringraziamento per l’impegno e la professionalità mostrata in queste due stagioni trascorse insieme.