SERIE B UFFICIALE – Ozzano e Marco Barattini ancora insieme

By

New Flying Balls comunica con enorme piacere che è stato raggiunto l’accordo con l’atleta Marco Barattini per il rinnovo per la stagione 2022/23.

Quella che sta per iniziare sarà dunque la seconda stagione in Serie B per il playmaker classe 2000, la seconda sempre con la canotta griffata Sinermatic, dopo un primo campionato condito da quasi 8 punti di media in 30 presenze sul parquet.

Ma quali sono stati i motivi che hanno spinto Barattini a scegliere nuovamente Ozzano? “Mi ha spinto a rimanere la grande voglia di fare un altro anno con queste persone bellissime a partire dallo staff, fino a tutti noi giocatori” – racconta felicissimo Barattini. “Fra di noi si è creato un gruppo bellissimo e voglio che il prossimo anno ci riusciamo a togliere quel sassolino dalla scarpa che ci è rimasto l’anno scorso, sempre con la stessa dedizione e con la stessa fame di vittoria”.

Che campionato si aspetta Barattini? “Noi dobbiamo assolutamente fare meglio dell’anno scorso perchè sarà un campionato strano, sarà duro; ci saranno le solite squadre che punteranno al salto in A2 ma poi ci sarà un altro gruppo bello consistente che tenterà il salto in B1. Vedremo, sarà stimolante ma allo stesso tempo lungo, quindi bisognerà stare sul pezzo per tutto il campionato anche nei momenti più difficili che verranno”.

Barattini, molto conosciuto ed apprezzato fra i tifosi ozzanesi anche per via della sua vicinanza di residenza dal Pala Arti Grafiche Reggiani, ha voluto lanciare un breve messaggio al proprio pubblico: “Abbiamo bisogno di voi; metteremo tutti noi stessi per rendevi orgogliosi di noi. Forza Flying”.

Marco Rivola

Area Comunicazione Sinermatic Ozzano