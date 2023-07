SERIE B UFFICIALE – Ozzano firma Federico Terzi

By

I New Flying Balls arricchiscono il proprio roster inserendo un giovane prospetto cresciuto nel vivaio della Virtus Pallacanestro Bologna. Si tratta di Federico Terzi, ala classe 2004.

Federico disputa i campionati giovanili d’eccellenza con la canotta delle V nere già dalla stagione 2018/19 dove raggiunge sia con l’Under 15 sia con l’Under 16 le finali nazionali di categoria (12,5 punti di media con i primi, 6,2 cpn i secondi); nel 2019/20 è uno dei protagonisti dell’Under 16 Virtus con oltre 16 punti di media; dall’anno successivo fa parte del gruppo Under 19 d’eccellenza dove nell’ultima stagione totalizza 10,7 punti di media e disputa sempre in bianconero la Next Gen Cup.

“Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura con i Flying” – dichiara Terzi. “Per me questa sarà una grandissima opportunità di miglioramento. Sarò a disposizione del coach e di tutti i miei compagni per contribuire al raggiungimento dei successi di questa squadra”.

Marco Rivola Area Comunicazione Logimatic Group Ozzano