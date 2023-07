SERIE B UFFICIALE – Ozzano firma Giulio Martini

La Società New Flying Balls è lieta d comunicare l’ingaggio per la Stagione 2023/2024 del giovane pivot Giulio Martini.

Classe 2002 nativo di Lugo, Martini è un lungo di 207cm cresciuto nel vivaio della Virtus Bologna, società nella quale gioca per tre anni campionati d’eccellenza. Nella stagione 2021/22 Martini si trasferisce a Ravenna dove esordisce in Serie A2 disputando cinque incontri e trovando in due occasioni la via del canestro.

Nella passata stagione il giovane pivot romagnolo ha giocato in Puglia, a Monopoli, in Serie B dove ha totalizzato 19 presenze, 1 punto e 1,43 rimbalzi in 5,5 minuti di media a partita.

“Sono molto felice e motivato di intraprendere questa nuova esperienza“– commenta il nuovo giocatore ozzanese. “Per me scegliere Ozzano è stato semplice, ho avuto sempre ottimi feedback dall’esterno e si percepisce uno splendido ambiente”; “inoltre – prosegue il giovane lungo romagnolo – sono molto vicino a Bologna, sede della mia università, e Lugo di Romagna, mio paese natale”.

“In questa mia nuova avventura voglio portare il maggior contributo possibile alla squadra e voglio mettermi in gioco; non vedo l’ora di iniziare e di conoscere il pubblico ozzanese il prima possibile a Palazzo”.

UFF.STAMPA NEW FLYING BALLS