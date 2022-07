SERIE B UFFICIALE – Ozzano firma l’under Carlo Balducci

Prende sempre più firma il roster della Sinermatic Ozzano 2022/23. La Società New Flying Balls informa che è stato raggiunto l’accordo per l’ingaggio per le priossime due stagione della giovane ala under Carlo Balducci.

Nativo di Lucca, il giovane classe 2002 cresce cestisticamente nelle giovanili del Basket Lucca prima e della Vis 2008 Ferrara poi, dove disputa con entrambe le realtà anche alcune partite in campionati senior. Nella stagione 2017/18, infatti, nella “sua” Lucca oltre al campionato under 18 d’eccellenza disputa alcune partite in Serie C Gold. Nelle due stagioni successive a Ferrara disputa sempre il massimo campionato under 18 e fa il suo esordio in Serie A2 con la canotta della Kleb Ferrara disputando in più di un occasione qualche minuto sul parquet.

La prima vera esperienza senior, il nuovo acquisto ozzanese, la fa nell’annata 2021/22 a Molinella, nella C Gold emiliano-romagnola, dove totalizza 8,8 punti di media in 14 presenze. Nell’estate successiva la chiamata dalla Serie B, a Padova, sponda Virtus. Dopo l’inizio di stagione in terra veneta la seconda parte del campionato Balducci la disputa sempre in Serie B, a Cassino, dove viaggia a 3 punti di media nelle 17 partite disputate.

“Il motivo principale che mi ha spinto a venire ad Ozzano è stato il coach” – racconta Balducci. “Le sue parole nei miei confronti mi sono piaciute molto, credo che abbia capito che tipo di giocatore sono e il suo credere in me, cosa di cui ho fortemente bisogno dopo l’anno che ho passato, mi ha spinto ad accettare quest’occasione. Quindi sono pronto ad ascoltarlo e dare il massimo per riscattarmi”.

Ma quale sarà l’obiettivo del giovane cestista lucchese in un gruppo consolidato come quello dei Flying Balls? “Il mio obiettivo per la prossima stagione è trovare spazio e minuti all’interno di una squadra come Ozzano. Sono pronto a dare il massimo per aiutare la squadra a fare bene in questa stagione. Di persona ancora non conosco l’ambiente che circonda la società, però me ne hanno parlato bene, e non vedo l’ora di conoscerlo. Sono pronto ad iniziare la nuova stagione”.

