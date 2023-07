SERIE B UFFICIALE – Ozzano ingaggia Cedric Keller Ly-Lee

La Società New Flying Balls comunica che è stato ingaggiato per la Stagione 2023/2024 l’atleta Cedric Keller Ly-Lee, atleta originario del Camerun con formazione cestistica italiana.



Pivot di 204cm classe 2001, Ly-Lee arriva in Italia nel 2016 e gioca nella formazione giovanile Under 16 della Capitale Honey Sport City Roma . Dopo pochi mesi, Cedric viene individuato dalla Virtus Roma di Serie A2, dove si allenerà tutta la stagione e farà anche l’esordio assoluto sul parquet di gioco nel secondo campionato nazionale.

UFF.STAMPA NEW FLYING BALLS OZZANO