SERIE B UFFICIALE – Ozzano ingaggia Giulio Zambianchi

By

La Società New Flying Balls comunica che è stato raggiunto l’accordo con il giovane atleta Giulio Zambianchi per disputare il prossimo campionato di Serie B Nazionale con la canotta della Logimatic Group Ozzano.

Ala classe 2003, promessa della pallacanestro romagnola, Zambianchi è un prodotto del vivaio della Pallacanestro 2.015 Forlì, sua città natale. Con la società forlivese disputa i campionati nazionali giovanili d’eccellenza Under 15 e 16 nella stagione 2017/18 (23,7 punti di media con i primi dove centra le finali nazionali, 7,5 con i secondi), mentre nell’annata successiva viaggia a 16,6 punti di media nella categoria Under 16 dove arriva ancora una volta alle finali nazionali, e 12 punti di media insieme agli Under 18 d’eccellenza.

UFF.STAMPA NEW FLYING OZZANO