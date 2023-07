SERIE B UFFICIALE – Ozzano ingaggia Joel Myers

La Società New Flying Balls comunica di aver inserito nel roster della Logimatic Group Ozzano 2023/24 il play-guardia classe 1995 Joel Myers.

Figlio d’arte, primogenito del leggendario Carlton Myers, Joel arriva ad Ozzano dopo aver disputato negli ultimi due anni il Campionato di Serie C, prima a Roma e nell’ultima stagione ad Urbania dove ha chiuso con 10,5 punti di media. Prima di queste due esperienze, per il nuovo numero 0 dei Flying, tanta Serie B.

Cresciuto nelle giovanili dei Crabs Rimini, Myers esordisce proprio in Serie B nella stagione 2012/13. Dopo una parentesi a Sora in Serie C, il nuovo giocatore biancorosso disputa per diversi anni il terzo campionato nazionale di pallacanestro, con esperienze a Fondi, a Forlì sponda Tigers, e poi Rimini, Lecco, Alba e Bologna Basket.

“Mi aspetto grandi cose” – spiega il figlio del grande Carlton. “Per me è una grande opportunità giocare in b Nazionale dopo aver fatto in passato tanta Serie b, ma penso che il campionato di quest’anno sia di un livello superiore”.

“Ringrazio lo Staff di Ozzano – prosegue Joel – dal D.S. Pasi che già conoscevo a coach Giuliani; sono molto contento e entusiasta di ritrovare nel roster diversi giocatori che già conosco.”

Marco Rivola

Area Comunicazione Logimatic Group Ozzano