SERIE B UFFICIALE – Ozzano ingaggia Manuel Carpani

La Società New Flying Balls è lieta di annunciare l’ingaggio dell’atleta Manuel Carpani, guardia/ala classe 2001, proveniente dal Guelfo Basket di Serie C Gold.

Cresciuto nel vivaio della Vis Persiceto, Società con la quale esordisce nei campionati senior nella stagione 2017/18 (C Silver), Carpani disputa i successivi campionati a Calderara (Serie D 2018/19), Anzola (C Gold 2019/20) e S.G. Fortitudo (C Silver 2020/21). Nella scorsa stagione ha indossato nuovamente la canotta di Anzola, in C Silver, viaggiando ad oltre 12 punti di media, mentre nel campionato in corso il nuovo acquisto ozzanese si era accasato a Castel Guelfo, in Serie C Gold, dove in 18 partite giocate ha ottenuto una media superiore ai 16 punti realizzati.Benvenuto ad Ozzano, “Carpa”!

Marco Rivola Area Comunicazione Sinermatic Ozzano