SERIE B UFFICIALE – Ozzano ingaggia Montanari

La Società New Flying Balls è lieta di ufficializzare l’ingaggio del playmaker classe 1998 Marco Montanari.

Nato a Bentivoglio il 4 Settembre del 1998, Montanari cresce cestisticamente nel vivaio della Fortitudo Bologna, squadra nella quale nella stagione 2016/17 compie il suo esordio nei campionati senior in A2. Sempre in bianco-blu il nuovo acquisto ozzanese disputa sette partite nell’annata successiva dove contro Udine trova i suoi primi punti nel secondo campionato nazionale.

Nella stagione 2018/19 Montanari approda ad Imola, sponda Andrea Costa sempre in A2, dove totalizza 30 presenze viaggiando a 1,9 punti di media in 12 minuti di utilizzo. Nell’estate 2019 si accasa a Teramo in Serie B, dove per il 2019/20 è il playmaker titolare della formazione abruzzese nel campionato poi interrotto anticipatamente per via del Covid-19. A Teramo Montanari totalizza 8 punti di media in 27,3 minuti di utilizzo, il tutto accompagnati da 3,5 rimbalzi e 4,5 assist di media.

L’atleta bolognese si prepara dunque ad indossare ufficialmente la canotta biancorossa dopo che nei mesi scorsi, a Settembre ed Ottobre per la precisione, è stato aggregato proprio alla Sinermatic dove ha partecipato alla preparazione prestagionale e disputato anche un paio di amichevoli.

“Le mie prime impressioni su questa nuova esperienza ozzanese sono super positive – racconta Montanari – perché ho trovato un gruppo che lavora tanto in palestra per migliorarsi, grazie anche alla disponibilità dello staff tecnico e della dirigenza, spesso presente ad assistere agli allenamenti. Da questa nuova avventura al Pala Arti Grafiche Reggiani mi aspetto prima di tutto di divertirmi, perché penso che ciò sia alla base di tutto, e di migliorarmi sia come persona che come giocatore all’interno di questo gruppo.”

Gruppo che Montanari conosce già visto che come detto nel recente autunno si è allenato proprio ad Ozzano. “Coach Federico Grandi mi ha dato l’opportunità di allenarmi a inizio stagione con i ragazzi con cui ho fatto un mese e mezzo di preparazione; secondo me siamo un gruppo giovane ma che ha tutte le carte per togliersi delle soddisfazioni. Il campionato è molto equilibrato – precisa – e se lavoriamo nel modo giusto e con la giusta intensità in palestra possiamo giocarcela con tutte le squadre. Posso confermarvi che le mie aspettative sono alte.”

La Società dà il più sincero e sentito benvenuto a Marco Montanari ed è pronta ad accoglierlo al meglio all’interno della Famiglia dei New Flying Balls.

Marco Rivola

Area Comunicazione Sinermatic Ozzano