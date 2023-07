SERIE B UFFICIALE – Ozzano piazza il colpo Cortese

Con estremo piacere la Società New Flying Balls ufficializza l’ingaggio dell’ala classe 1986 Riccardo Cortese, atleta esperto proveniente dalla Serie A2 dove nelle ultime stagioni è stato il capitano degli Stings Mantova.

“Sono davvero molto contento di far parte della famiglia di Ozzano, per me questa è una nuova sfida, e sono molto curioso di vedere com’è questo nuovo campionato” – queste le prime parole del neo acquisto ozzanese.

La Società informa che “Richi Cortese” verrà ufficialmente presentato alla stampa e ai tifosi Venerdì 14 Luglio alle ore 9:30 presso Logimatic Srl di Ozzano dell’Emilia, azienda sita in Via della Grafica 35.

LA CARRIERA:

Nato a Cento nel Maggio del 1986, Riccardo cresce cestisticamente nella Fortitudo Bologna dove nella stagione 2004/05 fa il suo esordio in Serie A (vittoria dello scudetto) ed in Eurolega. Nel 2005/06 la sua prima vera esperienza tra i professionisti in B1 a Cecina; seguono campionati a Brindisi in B1 e poi due anni a Matera in Serie A Dilettanti. Nel 2009 ritorna in Serie A con la canotta di Avellino dove resterà per due anni, centrando anche i play-off scudetto.

La stagione 2011/12 “scende” in A2 a Veroli prima di traslocare in Toscana, a Pistoia, dove rimane per due campionati, la prima è coronata dalla promozione in Serie A, nella seconda centra l’obiettivo salvezza. Ancora Serie A nel 2014/15, ancora ad Avellino, dove fa il suo ritorno prima di passare a Verona in A2 e poi Ferrara. In Emilia disputa due brillanti stagioni, in particolare la seconda dove viene eletto miglior italiano della A2 chiudendo la stagione 2017/18 con 17.1 punti, 4.3 rimbalzi e 2.8 assist di media a partita. Per la stagione 2018/19 si trasferisce ad Udine dove mette a referto 12.7 punti, 3.9 rimbalzi e 2.9 assist a partita.

La stagione 2019/2020 è quella più complessa, condizionata da due infortuni. Gioca prima ad Udine poi a Montegranaro ma alla fine del campionato si trasferisce a Mantova dove rimane per tre stagioni, le ultime due da capitano; 12 punti di media nel 2020/21, 11,6 nella seconda apparizione in terra lombarda, 9,6 punti e 3 rimbalzi nell’ultimo campionato appena concluso.

Marco Rivola

Area Comunicazione NFB Ozzano