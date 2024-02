By

La società Logimatic Group Ozzano rende nota la risoluzione consensuale con il pivot classe 2001 Keller Ly-Lee.

All’atleta, che con i Flying ha “viaggiato” in regular season a 5.8 punti di media con 4.3 rimbalzi per gara, vanno i ringraziamenti per l’impegno profuso e l’augurio di un soddisfacente proseguo di carriera.

Uff stampa New Flying Balls Ozzano