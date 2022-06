SERIE B UFFICIALE – Ozzano riparte da capitan Folli

Con immenso piacere la Società informa che Matteo Folli sarà un giocatore dei New Flying Balls anche per la stagione 2022/2023. La guardia classe 1996 ha infatti rinnovato il proprio contratto, e si prepara dunque a partecipare al suo sesto campionato con la canotta griffata Sinermatic; il secondo con la fascia di capitano.

Folli, che ha tuttora il record di presenze della storia recente Flying con 164 partite disputate, è ormai una pedina fondamentale dello scacchiere a disposizione da coach Loperfido: “Ozzano la considero ormai casa mia” – afferma il capitano biancorosso felice del fresco rinnovo contrattuale. “Non ho mai preso in considerazione l’idea di andare da altre parti, nel momento in cui la dirigenza e il DS Matteo Candini hanno espresso la volontà di proseguire insieme non ci ho pensato un attimo, per me è stata una scelta facile”.

Pensando a quanto fatto lo scorso anno e quanto ci sarà da fare in questo per confermarsi su questi livelli, Folli non ha dubbi su quale sia la strada più giusta da seguire: “La forza dell’anno scorso è stato il gruppo, per cui una cosa importante per proseguire sul lavoro fatto sarà confermare il più possibile il team dell’ultimo campionato” – analizza il Capitano. “In aggiunta dobbiamo lavorare sodo in palestra e continuare a portare in campo le nostre idee e i nostri valori, magari con una maggiore attenzione in difesa. Penso che servirà questo per ottenere ottimi risultati e magari provare a lottare per quello che era il mio obiettivo personale lo scorso anno e che per poco non l’abbiamo raggiunto, ovvero i play-off.”

In conclusione, il capitano ozzanese, ha voluto lanciare un messaggio a tutto il pubblico biancorosso: “Giocare in casa davanti al nostro pubblico e al nostro tifo ci da una grande forza, e quest’anno è stato assolutamente evidente. Per cui spero che i nostri tifosi ci continueranno a seguire sempre, e sempre più numerosi al palazzetto, per divertirsi e magari gioire insieme a noi”.

Area Comunicazione Sinermatic Ozzano