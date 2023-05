SERIE B UFFICIALE – Ozzano si separa dal ds Candini

a Società New Flying Balls comunica l’interruzione del rapporto professionale con il Direttore Sportivo Matteo Candini.

A Matteo va il nostro più sentito e sincero ringraziamento per il lavoro svolto in questi sette anni, e per il contributo umano e professionale apportato alla crescita della nostra Società, che dalla serie C Gold è arrivata a disputare una semifinale play-off in Serie B.

Un percorso indimenticabile per tutti noi, e che resterà sicuramente scritto nei libri di storia di questa Società.

A “Cando” va il più grosso in bocca al lupo per il proseguo della propria carriera professionale.

