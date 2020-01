SERIE B UFFICIALE – P.S.Elpidio nessuna resa, il nuovo coach è Renato Sabatino

S.S.D. a R.L. Porto Sant’Elpidio Basket comunica che a guidare la prima squadra fino al termine della corrente stagione sarà coach Renato Sabatino.

Classe 1949, l’allenatore pontino vanta una lunga carriera sui parquet di mezza Italia: Scauri, Latina, Ferentino, Anagni, Cassino, Brindisi, Imola, Albano, Salerno, Battipaglia (femminile), Cefalù e Gualdo Tadino, ottenendo più di dieci promozioni.

L’allenatore, che nella stagione 2018/2019 ha guidato la IUL Roma raggiungendo la salvezza nel campionato di Serie B, ha anche ricoperto il ruolo di responsabile del settore giovanile per il Latina Basket dal 2012 al 2015.

“Sono orgoglioso di allenare in una piazza storica del basket italiano come Porto Sant’Elpidio, ho davanti una sfida difficile e stimolante – le prime parole del neo coach elpidiense. Credo nella salvezza altrimenti non avrei accettato, questa squadra non merita la posizione di classifica attuale. Dobbiamo fare gruppo e lavorare a testa bassa, servirà un’impresa, io ci credo”.

Coach Sabatino dirigerà il suo primo allenamento questa sera e sarà regolarmente in panchina domenica nel derby con Civitanova.

Area Comunicazione Porto Sant’Elpidio Basket