SERIE B UFFICIALE – Padova e coach Daniele Rubini ancora insieme

Un altro anno insieme. L’Antenore Energia Virtus Padova comunica di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo per un’altra stagione con l’head coach Daniele Rubini, tecnico padovano che guiderà i neroverdi anche per il campionato di Serie B 2020/21. Per l’allenatore classe ’65 – ex Reyer Venezia e Gattamelata Padova tra le altre – sarà la quarta stagione consecutiva alla guida della società di via dei Tadi, dopo la salvezza conquistata il primo anno, i playoff raggiunti il secondo e il terzo posto conquistato questa primavera prima del blocco del campionato.

«Era la nostra prima ed unica scelta – spiega il Dg Virtus Nicola Bernardi -. Siamo felici che abbia deciso di proseguire con noi questo progetto pluriennale nonostante gli impegni a livello personale: è un tecnico che incarna al 100% quello che è lo spirito Virtus».

«Da parte nostra non c’era il minimo dubbio sulla volontà di continuare la strada insieme – gli fa eco il Ds Virtus Roberto Rugo -. Ci siamo seduti a parlare e da entrambe le parti c’è stata la voglia di proseguire. Ora messo al proprio posto questo fondamentale tassello il prossimo step sarà quello di allestire una squadra più competitiva possibile per riprendere il nostro cammino da dove l’avevamo lasciato».

«Secondo me un ciclo per un allenatore è di circa tre anni – racconta proprio Daniele Rubini -. Lo scorso campionato però non è stato completato e io non mi sento ancora da pensionare. La sfida che ci attende in questa stagione è se possibile ancora più difficile perché lo scenario economico è incerto, ma una delle virtù di questa società è sempre stata quella di trovare nuove soluzioni nelle difficoltà: una di queste sarà ad esempio raccogliere quello che in questi anni è stato seminato a livello di settore giovanile».

Nel frattempo la società saluta con affetto gli atleti Andrea Dagnello e Ruben Calò che hanno lasciato la Virtus Padova e si sono trasferiti rispettivamente ai Tigers Cesena e al Corona Platina Piadena, augurando loro il meglio per il prosieguo della loro carriera e ringraziandoli per la grande professionalità dimostrata in neroverde.

FONTE: Uff. Stampa Virtus Padova