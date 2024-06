SERIE B UFFICIALE – Paesano firma con Pielle Livorno

La CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO è lieta di aver raggiunto un accordo di collaborazione, per la stagione 2024/2025, con Alessandro Paesano, ala/pivot classe 1993, 200cm per 100 kg.

Prodotto del settore giovanile romano (tra Minerva e Stella Azzurra), Alessandro esordisce in DNA gold con la canotta di Ferentino. Archiviata l’esperienza in biancorosso (2014/2015), Paesano si sposta ad Oleggio dove raggiunge per la prima volta in carriera la doppia cifra di media (12,6). Nell’annata 2016/2017, con la maglia di Montegranaro, vince il suo primo campionato di Serie B (6,4 punti di media). Il campionato seguente, con Palestrina, è il suo migliore dal punto di vista realizzativo (14).

Il passo successivo lo muove a Reggio Calabria (11,8), poi avventure a Cento (7,7) e Ancona (13,9). A seguito della seconda vittoria del campionato di Serie B (questa volta con Cividale, 7,6), approda a Rieti, sponda Sebastiani, dove conclude la stagione con 6,5 punti ad allacciata di scarpe, tirando con il 55% da 2. Ultima apparizione in forza alla Lux con Chieti con eccellenti cifre e percentuali (12,2 punti di media per gara conditi da 6.2 rimbalzi).

Giocatore dinamico e dal fisico statuario, i centimetri e l’energia di Alessandro saranno fondamentali per raggiungere gli obiettivi stagionali.

Queste le parole del Direttore Generale, Gianluca Petronio: “Alessandro Paesano è una forte addizione al piano di costruzione della nostra squadra; il fatto che sia una firma precoce conferma che è una prima scelta tra quanti nel reparto lunghi abbiamo scoutizzato e approfondito. Esce da un settore giovanile che ha fatto scuola e raccolto infinito successi non solo a livello italiano, ma persino europeo. Ha un ricco curriculum di squadre seniores che lo definiscono da anni uno dei principali protagonisti della serie B in cui ha saputo vincere in più di un’occasione, ma soprattutto convincere per doti individuali di personalità e serietà. Anche in campo ha sempre portato un contributo significativo a livello statistico, il giusto risultato di un lavoro dedicato e certosino per la massima efficienza fisica e tecnica. Ovunque sia passato ha lasciato sensazioni molto positive di professionista serio e lavoratore dedicato. Le sue caratteristiche si sposano quindi adeguatamente con il severo profilo che abbiamo delineato per contribuire ad un gruppo di lavoro che deve risultare oltremodo tosto, concreto, intenso di conseguenza vincente”.

Queste le parole di coach Federico Campanella: “Alessandro Paesano è un giocatore che abbiamo cercato e fortemente voluto nello spot degli interni; si tratta di un’ala/pivot con una grande esperienza alle spalle e due campionati vinti e per questo lo considero un top player per la categoria. Tecnicamente ha grande presenza al rimbalzo, è un buon difensore e corre bene il campo, di conseguenza stiamo parlando di un lungo abituato e propenso ad un basket dinamico. Ha gioco spalle a canestro, facendo valere la propria fisicità e la forza, ma vanta anche un buon tiro da 3 e dalla media”.

Queste le parole di Alessandro Paesano: “Per me è un vero piacere far parte di questo progetto che ha un obiettivo chiaro e importante. Arrivo in una piazza storica della pallacanestro italiana che vanta un pubblico incredibile e una lunga tradizione. Non vedo l’ora di cominciare e di conoscere i miei nuovi compagni, lo staff e tutto l’ambiente. Cercherò di portare la mia esperienza e il mio mattoncino al fine di raggiungere l’obiettivo. A presto, e forza Pielle”.

