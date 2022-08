SERIE B UFFICIALE – Palermo firma Filippo Renna

Ufficializzato anche il playmaker classe 2003 Filippo Renna, frutto del vivaio della Lupa Lecce, ma con già all’attivo annate importanti a Roseto, Nardò e, soprattutto, la recente esperienza di due anni in Inghilterra al Myerscough College di Preston in Division 3, facendosi apprezzare per le sue doti fisiche (rimbalzi e rapidità difensiva) e tecniche (long e mid-range e assistenza ai compagni), sia da play che da guardia. «Non vedo l’ora di iniziare e conoscere la società e i compagni. Non mi sono mai confrontato in un campionato importante come la Serie B, ma sono contento di avere questa grande opportunità a Palermo – ammette Renna -. Ho parlato con il coach e ho capito l’impronta che avrà questa squadra: giovane, di intensità, che corre, difende e si allena tanto. Voglio dare il mio più grande contributo alla squadra. Forza Green».

Lorenzo Anfuso

Addetto Stampa Green Basket Palermo