SERIE B UFFICIALE – Palermo, si dimette coach Verderosa

Green Basket Palermo comunica di aver ricevuto e accolto le dimissioni da parte del proprio capo allenatore Marco Verderosa.

Di seguito il saluto del tecnico palermitano:

“Ringrazio la famiglia Mantia e il Green Basket per la fiducia che mi ha dimostrato in questi anni. Insieme abbiamo vissuto stagioni di grandissimi successi e annate con grandi difficoltà, proprio come questa. Ringrazio tutti i tifosi e le persone che mi e ci hanno sostenuto. Un ringraziamento particolare a Dario Dragna per la sua professionalità e umanità. Un grande ‘grazie’ al capitano Giuseppe Lombardo per aver condiviso con me gioie e dolori. Detto ciò, mi dimetto in maniera volontaria dal mio incarico di capo allenatore, impossibilitato da motivi lavorativi e familiari che non mi permettono di proseguire. Il Green Basket è, e resterà sempre, la mia seconda famiglia”.

La società biancoverde ringrazia Marco per la professionalità, l’amicizia e la serietà dimostrata in tutti questi anni, augurandogli il meglio per il proprio futuro.





Lorenzo Anfuso

Addetto Stampa Green Basket Palermo