SERIE B UFFICIALE – Palestra confermato a Oleggio

Per lui sarà il terzo anno nel mondo Senior. Continua il percorso di crescita in maglia Oleggio Magic Basket per Luca Palestra, ala classe 2004 (198 cm e 80 kg) al suo terzo anno consecutivo in prima squadra. Tassello importante nel settore giovanile, Pale si distingue per la sua grande dedizione e la voglia di farsi sempre trovare pronto per poter aiutare i compagni in ogni momento.

Il Gm Daniele Biganzoli: “Potremo sembrare ripetitivi ma è la verità, con Luca nel gruppo dei 12 continuiamo la nostra filosofia di linea verde per la prima squadra. Pale è ormai al terzo anno in B non a caso, ma ci crediamo fortemente. La sua voglia di lavorare e crescere dovranno aiutarlo a trovare sempre più quella fiducia in se stesso affinché possa esplodere nella categoria”.

Lo Squalo: “Sono molto contento di riprendere una nuova stagione qui ad Oleggio per il terzo anno nell’ambiente senior, con l’obiettivo di migliorare e cercare di contribuire per il gruppo. Forza Squali!”.

Elena Mittino

Responsabile Ufficio Stampa

OLEGGIO MAGIC BASKET